La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la quinta semana

En esta ocasión hubo nominación con una ruleta, la cual cambió el juego dentro de la casa

Por Cinthia Salvador

En esta ocasión hubo nominación con una ruleta, la cual cambió el juego dentro de la casa. (Captura de pantalla)

La quinta jornada de nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 se llevó a cabo este miércoles 27 de agosto, bajo un clima de enfrentamientos recientes y estrategias renovadas entre los participantes. La votación tradicional en el confesionario generó divisiones y acuerdos emergentes entre los habitantes, quienes asignaron puntos con la intención de asegurar su permanencia en la competencia.

Cabe señalar que durante la semana, la dinámica de la conocida “moneda del destino” impactó de forma directa la convivencia. Pues Elaine Haro cambió de habitación y pasó al cuarto Noche, lo que alteró alianzas previas. Además, se realizaron exposiciones en el “cine” de la casa, donde algunos comentarios provocaron molestias y quejas abiertas de varios integrantes. Estas diferencias incrementaron la tensión, llevando a los concursantes a repensar sus votaciones y reforzar o romper pactos.

La estrategia se consolidó como parte esencial del juego, con los habitantes analizando el valor de cada punto emitido y replanteando relaciones dentro del encierro. Todos buscan protección antes del próximo domingo, cuando se realice la habitual eliminación.

(Captura de pantalla YouTube)

Por otro lado, la jornada presentó una novedad en el proceso: después de la distribución de votos conforme a las reglas del formato, una ruleta definió parte de la suerte de los siguientes nominados. Facundo y Alexis participaron al girarla, lo cual cambió el listado final de participantes en riesgo de abandonar la casa.

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Mariana Botas: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Aarón Mercury

Shiky: 2 puntos a Aldo De Nigris y 1 punto a Alexis Ayala

Elaine Haro: 2 puntos a Facundo y 1 punto a Aldo De Nigris

Aldo De Nigris: 2 puntos a Facundo y 1 a Dalílah Polanco

Dalilah Polanco: 2 puntos a Aldo De Nigris y 1 punto a Aarón Mercury

Mar Contreras: 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Facundo

Abelito: 2 puntos a Facundo y 1 a Mariana Botas

Aaron Mercury: 2 puntos a Dalílah Polanco 1 punto a Facundo

Guana: 2 puntos a Facundo y 1 a Abelito

Nominaron con ruleta:

Alexis Ayala: -3 puntos a Facundo y -1 punto a Mariana Botas

Facundo: 1 punto a Abelito y 2 puntos a Mar Contreras

8 habitantes quedaron nominados en la semana cinco. (Captura de pantalla YouTube)

Nominados del 6 de agosto en “La Casa de los Famosos México 3″

El próximo domingo 31 de agosto se anunciará al quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 3, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

  • Facundo nominada con 7 puntos.
  • Aldo De Nigris nominado con 5 puntos.
  • Alexis Ayala nominado con 3 puntos.
  • Dalílah Polanco nominada con 3 puntos.
  • Aarón Mercury nominado con 2 puntos.
  • Mar Contreras nominada con 2 puntos.
  • Abelito nominada con 2 puntos.
  • Mariana Botas nominada con 2 puntos.

