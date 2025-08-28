México

Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal, manda fuerte mensaje a ex parejas de la cantante

Con millones de seguidores en redes, Cibad se ha convertido en un referente de apoyo emocional y ahora protagoniza un romance con la reconocida cantante mexicana

Por Armando Guadarrama

La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

El reciente mensaje de Cibad Hernández dirigido a quienes formaron parte del pasado sentimental de Alicia Villarreal ha marcado un nuevo capítulo en la vida pública de la cantante.

En medio de la atención generada por su relación, el creador de contenido y conferencista motivacional se pronunció con firmeza, solicitando que se permita a la artista avanzar sin interferencias: “Deja en paz a esa mujer, deja que realmente saque del cajón esas alas que tenía guardadas, que pueda volar”.

Esta declaración, realizada durante una entrevista exclusiva para Ventaneando, fue interpretada como un mensaje directo a Cruz Martínez, exesposo de Villarreal, y a otras exparejas de la intérprete, como el actor Arturo Carmona.

Alicia Villarreal agradece el apoyo de sus seguidores en medio de su nueva etapa personal (IG)

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se hizo pública poco después de que la cantante formalizara su divorcio con el productor Cruz Martínez, proceso que estuvo acompañado de denuncias de presunta violencia de género.

Tras años de matrimonio y una separación legal que atrajo la atención mediática, la artista decidió dar un nuevo paso en su vida personal, presentando a Hernández como su pareja apenas veinte días después de la sentencia de divorcio.

El anuncio del romance, realizado el 26 de agosto a través de la cuenta de Instagram de Villarreal, sorprendió a sus seguidores por la rapidez con la que la cantante inició una nueva etapa sentimental.

La relación entre Villarreal y Hernández comenzó tras una colaboración profesional en Dallas, Texas (IG)

La noticia generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron si la artista debía guardar un periodo de luto tras su separación, mientras que otros consideraron que el tiempo había modificado la percepción sobre estos procesos.

En sus primeras declaraciones públicas, Hernández describió la relación como fluida y afectuosa, y manifestó sentirse afortunado de compartir su vida con la intérprete de “Te quedó grande la yegua”.

El conferencista motivacional expresó en redes sociales: “La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón. Cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo”.

Además, agradeció la posibilidad de vivir un amor correspondido con una mujer a la que calificó como “bella, inteligente y maravillosa” y subrayó: “Es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que sí se puede ser feliz”.

Aunque no se han revelado detalles sobre el inicio de la relación, Villarreal comentó que ambos se encontraban en una etapa de conocimiento mutuo y que preferían dejar el rumbo de su historia en manos del destino.

(IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )

Como símbolo de su vínculo, la pareja decidió tatuarse en la muñeca un diseño idéntico compuesto por letras, números y un corazón, imágenes que la cantante compartió en su perfil de Instagram.

Además, han hecho público un viaje a Las Vegas para asistir juntos a un concierto de los Backstreet Boys, consolidando así su presencia como pareja ante sus seguidores.

Cibad Hernández destaca la oportunidad de vivir un amor auténtico junto a Alicia Villarreal (IG: @cibadoficial11 )

Cibad Hernández, nacido el 14 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México, tiene 42 años y es once años menor que Alicia Villarreal, quien cumplirá 54 años el próximo 31 de agosto.

Aunque se conoce poco sobre su vida privada, sus redes sociales revelan que estudió Derecho y que, en los últimos años, ha destacado como locutor y conferencista especializado en temas de superación personal. Su labor se ha enfocado en ofrecer mensajes de apoyo y motivación, especialmente dirigidos a mujeres que atraviesan rupturas sentimentales.

La proyección pública de Hernández se ha visto impulsada por su actividad en plataformas digitales. En TikTok, su cuenta supera los 4 millones de seguidores, mientras que en Instagram rebasa el millón.

El contenido que comparte se centra en videos de motivación y superación personal, con énfasis en el empoderamiento femenino y el acompañamiento emocional tras el fin de una relación.

Cibad Hernández, nuevo compañero de Alicia Villarreal, es un influencer enfocado en el empoderamiento femenino (IG)

En una de sus historias de Instagram, Hernández reiteró la importancia de aprovechar las oportunidades que brinda la vida para construir una historia auténtica y significativa.

Además, compartió un video junto a Villarreal grabado en Las Vegas, acompañado del mensaje: “Y de repente llegó DOÑA HERMOSA”. Hasta el momento, la pareja no ha revelado cómo comenzó su historia de amor ni el significado exacto de su tatuaje compartido.

