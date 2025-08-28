México

Buen Fin 2025 será el más largo, estas son las empresas que se suman

Oxxo se une por primera vez; se augura el retorno de Walmart; se prevé la incorporación de miles de mipymes

Por Eduardo Marsan

Logo Buen Fin
Logo Buen Fin

El Buen Fin se implementó por primera vez en el año 2011 inspirado en el Black Friday estadounidense, una estrategia creada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con vínculo el Gobierno federal con el objetivo de reactivar la economía, impulsar el consumo y ofrecer descuentos y promociones a los consumidores.

Desde entonces, año con año, se busca superar la cifra de ventas consolidadas. En la edición de 2024 se registró un total de casi 173 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 16.2% respecto a 2023, para este año, a 15 años de su creación se busca rebasar tal cantidad.

Su principal diferencia frente a su símil de EEUU ha sido su temporalidad, es decir, siempre ha ofrecido a los consumidores la oportunidad de tener más días de descuentos y no solo uno, siempre en el mes de noviembre para que los clientes puedan aprovechar el puente del Día de la Revolución Mexicana, y aprovechar los adelantos del aguinaldo.

Edición 2025

Para este año el periodo que abarcará será del jueves 13 al lunes 17 de noviembre e incluirá un mayor número de mipymes, además de contar con la primera participación de las tiendas de conveniencia OXXO.

De igual modo se negocia el regreso de Walmart de México, luego de que en 2019 dejara de participar tras su salida de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), uno de los organizadores de este evento comercial, su retorno marcaría un hecho clave para este año.

Los organizadores reportan que hasta el momento más de 300 empresas ya se han inscrito de forma gratuita, no obstante se espera una participación mayor, quizá de miles, debido a que se está promoviendo la inclusión de las mipymes, de las cuales se prevé que hay alrededor de 5 millones en todo el país.

Otra de las novedades será la integración del sello “Hecho en México” con lo cual se busca fortalecer el consumo de productos nacionales y dar mayor visibilidad a empresas y emprendedores locales, para lo cual se creará un logotipo conmemorativo por el XV aniversario del programa.

De igual manera, la Lotería Nacional (LOTENAL) emitirá un billete conmemorativo y el tradicional sorteo fiscal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se mantendrá como un incentivo para quienes realicen compras con tarjeta durante el evento.

Por su parte la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), reafirmó su compromiso de vigilancia durante los cinco días del evento, con el objetivo de garantizar la transparencia de los descuentos y promociones y que los consumidores cuenten con canales de atención para cualquier queja o aclaración.

