PRI en el Senado se queda con 13 integrantes, Néstor Camarillo renuncia a su militancia

Néstor Camarillo era dirigente del PRI en Puebla ( Néstor Camarillo)

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República sufrirá un nuevo golpe. Néstor Camarillo, quien además se desempeñaba como dirigente del instituto tricolor en el estado de Puebla, anunció que no participará en el proceso de renovación de dicho cargo y, más allá, confirmó la renuncia a su militancia con el partido dirigido por Alejandro Moreno Cárdenas.

Por medio de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el senador dio a conocer un video en el cual confirmó que su ciclo dentro del Revolucionario Institucional ha llegado a su fin. Aunque no confirmó su se integrará a otro partido, adelantó que abrazará “una verdadera agenda ciudadana”.

“Mi ciclo hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer. Por eso tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana”, dijo en el material audiovisual.

El personaje que se desempeñaba como dirigente estatal del PRI en Puebla, Néstor Camarillo, anunció su renuncia a la militancia sin dar a conocer si se incorporará a algún instituto político (X/@NestorCamarillo)

El senador catalogó su decisión como una de carácter “personal, libre y congruente”. De igual manera, expuso que seguirá siendo un opositor al gobierno de Puebla, encabezado por el morenista Alejandro Armenta.

Minutos después de la difusión de su video en las redes sociales, el Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla anunció que la dirigencia estatal será asumida por la diputada Delfina Pozos Vergara, quien se desempeñaba como secretaria general del instituto político en la entidad. El cargo vacante, a su vez, será desempeñado por Gabriela Fuentes Pérez.

Bancada del PRI pierde terreno en el Senado

Con la renuncia de Camarillo a la militancia priista, la bancada del instituto político en el Senado de la República se reducirá a trece integrantes. En menos de un año, el grupo parlamentario que ingresó a la LXVI Legislatura con 15 integrantes ya ha perdido a dos de sus miembros.

Cynthia López Castro se unió a las filas de Morena un mes después de haber llegado al Senado con el PRI (Foto: @cynthialopezc1)

En noviembre de 2024, Cynthia López Castro confirmó su adhesión al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), algunas semanas después de haber renunciado a su militancia con el PRI. Nueve meses después, Camarillo siguió la misma ruta, aunque no con destino al instituto guinda.

El PRI de Alito Moreno se vuelve a enfrentar a una baja y pierde terreno como grupo parlamentario. Con 13 integrantes, se convierte en la cuarta fuerza política detrás de Morena, PAN y PVEM, aunque cuenta todavía con el respaldo de Alejandro Moreno, Anabell Ávalos, Claudia Anaya, Ángel García, Cristina Ruiz, Mely Romero, Karla Toledo, Manuel Añorve, Miguel Riquelme, Carolina Viggiano, Pablo Angulo, Paloma Sánchez y Rolando Zapata.