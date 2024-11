Senadora Cynthia López Castro confirma que se une a Morena; “valiente decisión”, aplaude Luisa María Alcalde

Cynthia López Castro se suma a las filas de Morena. (X/Cynthia López Castro)

La senadora Cynthia López Castro, exintegrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó su adhesión a Morena y su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras su polémica salida del tricolor.

A través de redes sociales, la legisladora anunció su decisión en un mensaje que estuvo acompañado de una fotografía con la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde:

“Después de una profunda reflexión he decidido sumarme al proyecto que encabeza la primera mujer Presidenta de México @Claudiashein en quien confío y me motiva para trabajar por una sola causa: México. Agradezco a la Presidenta de Morena @LuisaAlcalde su recepción y respaldo. Lista para seguir trabajando por México”, se lee.

(Captura de pantalla)

López Castro formalizó su cambio luego de semanas de especulación, alimentada por su renuncia al PRI el pasado 29 de octubre, tras no participar en una votación crucial sobre la reforma de “supremacía constitucional”, una propuesta respaldada por Morena.

La ausencia de López Castro en esa votación fue duramente criticada por la dirigencia del PRI y provocó su expulsión de la bancada priista en el Senado, donde se le acusó de haber favorecido a Morena al no posicionarse en contra de la iniciativa.

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, respondió al anuncio de López Castro en la red social X (anteriormente Twitter) con un mensaje de bienvenida: “Bienvenida senadora @cynthialopezc1 a @PartidoMorenaMx. Seguros estamos que nos ayudarás con tu experiencia en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Felicidades por tu valiente decisión”.

(Captura de pantalla)

Una salida anunciada

El 29 de octubre, en una breve conferencia de prensa desde el Senado, López Castro explicó los motivos de su renuncia, refiriéndose a su descontento con la dirigencia del PRI, en especial con Alejandro “Alito” Moreno, presidente del partido.

“Hoy quiero informarles que, con mucho sentimiento y respeto a la militancia priista y al dirigente Alejandro Moreno, renuncio al PRI. Les agradezco mucho. Seguiré trabajando para mi ciudad, para mi país, con los mismos valores y principios”, expresó la senadora, quien se mostró visiblemente emocionada.

En su declaración, López Castro aclaró que sus diferencias con Moreno fueron un factor determinante para abandonar el partido en el que inició a los 16 años. “Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe. Lamento de corazón no encontrar ese mismo partido en el que milité. Es un partido donde ya no se escucha, donde ya no hay disidencia, donde si alguien quiere opinar diferente, lo expulsan”, afirmó López Castro, señalando un cambio de rumbo.

Además, subrayó que en los días previos siete diputadas locales del PRI en la Ciudad de México también renunciaron, lo que atribuyó a la falta de apertura dentro del partido.

Cynthia López Castro dejó al PRI el 29 de octubre. (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

López Castro detalló que, aunque agradecía al PRI por el tiempo que recorrió en sus filas, consideraba que su ciclo en esa institución ha llegado a su fin. “Esos valores que me impulsaron a estar en el PRI, esa gran trayectoria, hoy termina. Es un partido al que le dediqué muchos años de mi vida y creo que ha sido recíproco”, agregó.

La salida de López Castro del PRI ocurrió luego de una controversia en torno a su ausencia en la votación de la reforma de “supremacía constitucional”, promovida por Morena. Esta reforma, que buscaba modificar aspectos esenciales de la Constitución, fue fuertemente rechazada por el PRI y otros partidos de oposición.

Alejandro Moreno y otros miembros del PRI consideraron que la no participación de López Castro en la votación iba en contra de la decisión del partido de votar unificadamente en contra de la reforma.

En conferencia de prensa, Moreno detalló que la senadora “se ausentó de la sesión parlamentaria sin presentar una justificación y sin posicionarse en contra de la reforma”, lo cual, según el dirigente, constituye un desacato al reglamento interno del grupo parlamentario. En particular, Moreno se refirió al artículo 11 de dicho reglamento, que exige que todos los integrantes de la bancada voten en conjunto en temas de reformas constitucionales, en línea con la postura del PRI.

A pesar de que la ausencia de López Castro no influyó en el resultado final de la votación, Moreno destacó que su falta de alineación generó una “mala relación” y un “sentimiento de desconfianza” en el grupo parlamentario. Los senadores del PRI decidieron reunirse después de la votación y determinaron la expulsión de López Castro del grupo, citando una “acción de indisciplina”.

Moreno Cárdenas aseguró que la senadora incumplió los estatutos y fue expulsada. (Cuartoscuro)

¿Quién es Cynthia López Castro?

López Castro, quien es senadora por la Ciudad de México y presidenta de Mujeres Parlamentarias a nivel mundial, cuenta con una trayectoria destacada dentro del PRI. Según su perfil en el Sistema de Información Legislativa (SIL), es egresada de la Universidad del Valle de México en Administración Pública, así como de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, cuenta con una maestría en Gobierno y Política por la Universidad George Washington y un doctorado en Administración.

Desde 2007, López Castro ocupó distintos cargos dentro del PRI y trabajó como asesora y coordinadora en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Fue fundadora de la organización Agenda Juvenil A.C. y desempeñó roles relevantes en diversas áreas, incluyendo la representación del PRI en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe - Juvenil.

En 2017, fue nombrada directora de Vinculación y Giras en la Secretaría de Educación Pública y ocupó otros cargos de alto perfil en el PRI, como coordinadora de diputados locales en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Su experiencia incluye también su rol como consejera nacional de la Confederación Nacional Campesina del PRI.