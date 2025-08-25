La Casa de los Famosos México: Priscila Valverde es la cuarta eliminada del reality

Priscila destacó especialmente a Abelito, señalándolo como “un ejemplo de vida, una persona que demuestra que no importa el tamaño o la forma, tú eres capaz de lograr lo que quieras”.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025 , Priscila Valverde reveló su lista de favoritos para llegar a la final de la temporada: Facundo, Abelito, Elaine Haro, Guana y Alexis Ayala , a quien calificó como “el villano de la temporada”.

¿Cuál fue la reacción de Priscila Valverde al salir?

Tras convertirse en una de las primeras eliminadas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde dedicó emotivas palabras a sus compañeros, especialmente a Elaine Haro, a quien describió como “una mujer chiquita, pero grande de corazón” y “una hermana y gran ejemplo de que sí se puede, sin importar la edad”.

Durante la Post Gala, Priscila reflexionó sobre su paso por la casa, destacando que lo que más extrañará será “reírse de cualquier cosa” y la cercanía con sus amigos y familiares. También habló sobre sus amistades dentro del Cuarto Noche, resaltando la conexión con Abelito, Aarón y Mar, y sobre su relación con Alexis Ayala, de quien señaló que no lograron conectar y fue grosero.