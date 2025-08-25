La Casa de los Famosos México: Priscila Valverde es la cuarta eliminada del reality

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde reveló su lista de favoritos para llegar a la final de la temporada: Facundo, Abelito, Elaine Haro, Guana y Alexis Ayala, a quien calificó como “el villano de la temporada”.
Priscila destacó especialmente a Abelito, señalándolo como “un ejemplo de vida, una persona que demuestra que no importa el tamaño o la forma, tú eres capaz de lograr lo que quieras”.
Tras convertirse en una de las primeras eliminadas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde dedicó emotivas palabras a sus compañeros, especialmente a Elaine Haro, a quien describió como “una mujer chiquita, pero grande de corazón” y “una hermana y gran ejemplo de que sí se puede, sin importar la edad”.
Durante la Post Gala, Priscila reflexionó sobre su paso por la casa, destacando que lo que más extrañará será “reírse de cualquier cosa” y la cercanía con sus amigos y familiares. También habló sobre sus amistades dentro del Cuarto Noche, resaltando la conexión con Abelito, Aarón y Mar, y sobre su relación con Alexis Ayala, de quien señaló que no lograron conectar y fue grosero.
Agradecida y plena, Priscila reconoció el valor de llegar a la cuarta semana y se mostró confiada en que cuarto Día seguirá fuerte: “Esperemos que agarren las riendas de lo que les falta”, dijo. Elaine Haro se despidió de ella con un mensaje de cariño: “Fuiste una amiga, consejera, todo el mundo vio lo que eres, eres super talentosa, te vamos a extrañar”.
El domingo 24 de agosto, la tensión se apoderó de la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 3. Con siete participantes en la cuerda floja, la noche anticipaba un desenlace lleno de sorpresas. Los nominados en esta ocasión fueron Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mariana Botas y Guana.
La persona que abandona La Casa de los Famosos México y se convierte en la cuarta eliminada fue Priscila Valverde. Por lo tanto, Guana regresa al reality.
Mariana Botas es salvada por el público y estará en el reality una semana más.
Por primera vez en el show, los tres nominados restantes pasarán al carrusel.
Abelito es el cuarto nominado de la noche y permanece en el reality.
Alexis Ayala fue el tercer salvado de la noche y regresa a La Casa de los Famosos México.
La segunda salvada de la noche es Mar Contreras.
Dalílah Polanco se convierte en la primera nominada en ser salvada y regresar a la casa.