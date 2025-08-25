México

La Casa de los Famosos México: Priscila Valverde es la cuarta eliminada del reality

Los habitantes viven la tensión en la Cuarta Gala de eliminación

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
05:44 hsHoy

¿Cuál es el Top 5 de Priscila?

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde reveló su lista de favoritos para llegar a la final de la temporada: Facundo, Abelito, Elaine Haro, Guana y Alexis Ayala, a quien calificó como “el villano de la temporada”.

Priscila destacó especialmente a Abelito, señalándolo como “un ejemplo de vida, una persona que demuestra que no importa el tamaño o la forma, tú eres capaz de lograr lo que quieras”.

05:39 hsHoy

¿Cuál fue la reacción de Priscila Valverde al salir?

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Tras convertirse en una de las primeras eliminadas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde dedicó emotivas palabras a sus compañeros, especialmente a Elaine Haro, a quien describió como “una mujer chiquita, pero grande de corazón” y “una hermana y gran ejemplo de que sí se puede, sin importar la edad”.

Durante la Post Gala, Priscila reflexionó sobre su paso por la casa, destacando que lo que más extrañará será “reírse de cualquier cosa” y la cercanía con sus amigos y familiares. También habló sobre sus amistades dentro del Cuarto Noche, resaltando la conexión con Abelito, Aarón y Mar, y sobre su relación con Alexis Ayala, de quien señaló que no lograron conectar y fue grosero.

Agradecida y plena, Priscila reconoció el valor de llegar a la cuarta semana y se mostró confiada en que cuarto Día seguirá fuerte: “Esperemos que agarren las riendas de lo que les falta”, dijo. Elaine Haro se despidió de ella con un mensaje de cariño: “Fuiste una amiga, consejera, todo el mundo vio lo que eres, eres super talentosa, te vamos a extrañar”.

05:23 hsHoy

Quién fue el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

Un cambio en la dinámica de eliminación aumentó la tensión en el reality

Por Cinthia Salvador

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025. (Infobae México)

El domingo 24 de agosto, la tensión se apoderó de la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 3. Con siete participantes en la cuerda floja, la noche anticipaba un desenlace lleno de sorpresas. Los nominados en esta ocasión fueron Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mariana Botas y Guana.

Leer la nota completa
04:55 hsHoy

La persona que abandona La Casa de los Famosos México y se convierte en la cuarta eliminada fue Priscila Valverde. Por lo tanto, Guana regresa al reality.

04:54 hsHoy

Mariana Botas es salvada por el público y estará en el reality una semana más.

04:50 hsHoy

Por primera vez en el show, los tres nominados restantes pasarán al carrusel.

04:44 hsHoy

Abelito es el cuarto nominado de la noche y permanece en el reality.

04:39 hsHoy

Alexis Ayala fue el tercer salvado de la noche y regresa a La Casa de los Famosos México.

04:27 hsHoy

La segunda salvada de la noche es Mar Contreras.

04:21 hsHoy

Dalílah Polanco se convierte en la primera nominada en ser salvada y regresar a la casa.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoPriscila ValverdeDalílah PolancoMariana BotasMar ContrerasFacundoGuanamexico-entretenimiento

Últimas noticias

Quién fue el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

Un cambio en la dinámica de eliminación aumentó la tensión en el reality

Quién fue el cuarto eliminado

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

El excampeón deberá cumplir con diversas medidas, como presentarse a audiencias y no salir del país

Boxeador Julio César Chávez Jr.

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 24 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Cómo y a partir de cuándo entregarán la CURP biométrica

Este procedimiento marca un cambio importante, ya que se esperaba una entrega presencial y física

Cómo y a partir de

Temblor en México: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Cd Hidalgo, Chiapas

El sismo sucedió a las 22:13 horas, a una distancia de 101 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 35.4 km

Temblor en México: se registra

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno reconoció que la

El Gobierno reconoció que la suba de tasas tendrá impacto en la economía y prepara una nueva operación de deuda en pesos

Cómo es el plan del Gobierno para mantener el dólar cerca de los $1.300 hasta las elecciones

Empezó el Travel Sale: las agencias de viaje ofrecen hasta 60% off, 2x1 y cuotas sin interés

Presión arterial alta: cuáles son los alimentos con sodio que se deben evitar

Cuáles son los hábitos de Jamie Lee Curtis para una vida saludable y el secreto de su constancia

INFOBAE AMÉRICA

SpaceX canceló el décimo vuelo

SpaceX canceló el décimo vuelo de prueba de su megacohete Starship debido a problemas técnicos en los sistemas en tierra

Ecuador y Perú acordaron fortalecer la cooperación en seguridad e impulsar el comercio fronterizo

El hijo de Norman Reedus se declaró inocente tras su reciente arresto por una presunta agresión a una mujer

Noah Cyrus reveló las lecciones que aprendió de su hermana Miley y por qué es un “gran modelo a seguir”

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se reunirá el miércoles con Marco Rubio en Washington

DEPORTES

La súper estrella por la

La súper estrella por la que Palmeiras pagará más de USD 10 millones de cara al duelo ante River por la Libertadores

“Vayas donde vayas huele a marihuana”: la llamativa confesión de una figura que participa en el US Open

Ramón Díaz renunció como DT de Olimpia de Paraguay tras apenas siete partidos: “Somos los únicos responsables”

Qué dijo Cavani tras romper con su sequía en Boca ante Banfield y el llamado de Riquelme en pleno campo de juego

La lupa sobre los goles que le dieron el triunfo a Boca: el aporte clave de Paredes y las rachas quebradas por Merentiel y Cavani