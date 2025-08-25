Con memes y señalamientos de fraude, así reaccionaron internautas a la eliminación de Priscila Valverde de LCDLFM 2025

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality. (La Casa de los Famosos México)

La cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, transmitida la noche del 24 de agosto, estuvo marcada por momentos de tensión, reencuentros sorpresivos y una eliminación que encendió la polémica tanto dentro como fuera de la casa.

El desarrollo de la gala mantuvo la atención del público con cada revelación, desde el regreso escalonado de los participantes salvados hasta el momento definitivo en el que Priscila Valverde fue anunciada como la cuarta eliminada de la temporada.

Como es tradición en el formato, la gala inició con la conducción de Galilea Montijo. Los siete nominados aguardaban en la sala de eliminación, esperando conocer su destino, mientras recibían mensajes de apoyo por video de parte de sus familiares y amigos.

En la primera ronda, Dalílah Polanco fue anunciada como la primera salvada, lo que le permitió regresar a la casa entre abrazos y muestras de júbilo de sus compañeros del Cuarto Día.

Minutos después, Mar Contreras también recibió la noticia de su permanencia y fue recibida con sorpresa y emoción. El suspenso creció conforme Alexis Ayala y Abelito se sumaron a la lista de habitantes que regresaban, cada uno recibido con expresiones de alivio y algarabía por sus respectivos equipos.

Priscila Valverde, Guana y Mariana Botas, aguardaron juntos el desenlace en el llamado “carrusel de eliminación”. Finalmente, la tensión se resolvió cuando Mariana Botas fue nombrada también como salvada, por lo que regresó entre sorpresas de sus compañeros. En ese momento, solo Priscila y Guana quedaban como posibles eliminados.

Priscila abandona la competencia

El anuncio de Priscila Valverde como la cuarta eliminada generó una oleada de emoción entre los espectadores y habitantes. Su compañero Guana fue recibido en la casa con entusiasmo, siendo elevado en hombros por sus colegas, mientras Priscila emprendía el camino fuera del reality.

A diferencia de otras eliminaciones, Valverde no pudo despedirse directamente de sus compañeros dentro de la casa, hecho que fue notado por la audiencia.

En la post gala, Priscila se mostró satisfecha y sorprendida por el tiempo que permaneció en el reality: “Yo pensé que iba a durar menos, para mí llegar a la semana cuatro es algo irreal”, señaló. Además, compartió su alegría por reencontrarse con su familia y manifestó gratitud por el apoyo recibido desde fuera.

Priscila también abordó la dinámica interna de su grupo, Cuarto Día, revelando que les costó mucho trabajo nominar y tomar decisiones estratégicas, ya que “se tentaron el corazón” al momento de jugar, a diferencia del equipo rival, Cuarto Noche, quienes se enfocaron más en la estrategia pura.

Así reaccionaron los internautas

La reacción del público en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente de inconformidad por la salida de Priscila Valverde, misma que calificaron de “injusta”.

Los internautas afirmaron que Priscila fue una de las participantes más genuinas de la tercera temporada que sí “aportaba contenido”, era “divertida”, “espontánea” y supo generar buenas dinámicas dentro de la casa.

Muchos consideraron que la concursante merecía llegar a la final y criticaron que se le negara la oportunidad de despedirse de sus compañeros en la gala de eliminación, señalando la falta de un cierre emotivo tanto para Valverde como para sus seguidores.

Las publicaciones de apoyo a la exhabitante incluyeron memes, gifs, imágenes de tristeza y mensajes de agradecimiento que subrayaban el cariño recibido por la participante durante su estancia en el reality. Frases como “Priscila merecía llegar más lejos” y “no era su momento” se multiplicaron durante la noche y la mañana siguiente.

Incluso hubo quienes afirmaron que la producción hizo fraude, al señalar que Mariana Botas era la que tenía que ser eliminada, sin embargo, al aseverar que es la favorita de la productora del programa, la habrían salvado.

Los internautas también recordaron que Priscila entró con apenas 25 mil seguidores en Instagram y a su salida la cifra se multiplicó, llegando a los 153 mil seguidores.

Estas son las mejores reacciones:

