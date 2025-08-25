Priscila Valverde rompió el silencio tras convertirse en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

Priscila Valverde abandonó la casa más famosa de México sin poder despedirse de su equipo. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del domingo 24 de agosto marcó un antes y un después en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, cuando la Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada del reality al salir de la competencia luego de una gala repleta de emociones, incertidumbre y cambios en la dinámica de expulsión.

Durante la ceremonia, siete participantes permanecían nominados: Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mariana Botas y Guana. Galilea Montijo, fue anunciando el regreso de los habitantes que continuarían en la competencia.

El proceso sufrió un giro relevante cuando, a diferencia del formato habitual, tres nominados pasaron al emblemático carrusel: Guana, Mariana Botas y Priscila Valverde. El suspense aumentó hasta que Botas aseguró continuar en la competencia. Ante esta definición, los presentes reconocieron uno de los instantes más emotivos del ciclo hasta ahora.

A la silla giratoria subió Guana, Mariana Botas y Priscila. (Captura de pantalla YouTube)

La eliminación de la modelo generó impacto tanto en el ambiente del programa como en el grupo de habitantes. Por su parte, el cuarto Noche celebró con alegría el regreso de Guana, mientras que el cuarto Día mostró una reacción de tristeza inmediata ante la ausencia de su amiga. Elaine Haro no ocultó el llanto al ver partir a Priscila, una de las figuras más cercanas al interior de ese equipo.

Para Priscila , las jornadas se acumularon en emociones y vínculos con sus compañeros, a quienes denominó “hermandad”.

Al llegar al foro, Valverde dedicó palabras directas sobre su experiencia: “Ya cuatro semanas, la verdad, les voy a ser muy sincera, yo pensé que iba a durar menos”. Destacó la profundidad de los lazos creados: “Tú sientes que tienes hermanos y me voy con muy bonitas amistades, sentimientos y una hermandad que me tocó en el cuarto de las mujeres, es una experiencia increíble. Me siento muy afortunada”.

La modelo quedó sorprendida con su salida del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

Asimismo, Priscila Valverde analizó la estrategia de su equipo conformado por Facundo, Dalilah Polanco, Mariana Botas, Shiky y Elaine Haro. La comparó con la de sus rivales. Señaló que al cuarto Día le faltó reacción, ya que repetían los mismos votos y no diversificaban sus nominaciones. Comentó que el cuarto Noche actuó con mayor firmeza en la competencia, algo que consideró parte del juego y completamente válido.

“Al cuarto Día nos faltó despertar un poquito, siempre estábamos contra los mismos, nunca intercalamos puntos... no había motivos. Y en cuarto Noche no se tentaron el corazón como lo hicimos nosotros. Que al final es la estrategia y es completamente válido”, expresó.