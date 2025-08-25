Quién fue el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025. (Infobae México)

El domingo 24 de agosto, la tensión se apoderó de la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 3. Con siete participantes en la cuerda floja, la noche anticipaba un desenlace lleno de sorpresas. Los nominados en esta ocasión fueron Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mariana Botas y Guana.

Tras sus ya tradicionales posicionamientos, los habitantes se reunieron en el cuarto de nominados, conscientes de que uno de ellos abandonaría definitivamente la competencia.

La conducción de Galilea Montijo agregó suspenso al ir anunciando, uno a uno, a los salvados de la noche. Dalilah Polanco fue la primera en regresar a la casa con la tranquilidad de dormir una semana más bajo el mismo techo. Mar Contreras le siguió poco después, y Alexis Ayala se aseguró la continuidad en tercer lugar.

Abelito fue el cuarto habitante en asegurar su lugar. Los festejos y suspiros de alivio contrastaron con los rostros de nerviosismo de los nominados restantes.

(Captura de pantalla YouTube)

En esta gala, la dinámica presentó un giro inesperado: en lugar de los dos tradicionales habitantes que se colocan en el carrusel, esta vez fueron tres quienes afrontaron el último tramo de la eliminación. Guana, Mariana Botas y Priscila Valverde se enfrentaron al momento decisivo, visiblemente nerviosos por el cambio en el proceso de expulsión. Tras la clásica silla giratoria regresó Mariana Botas, mientras que los seguidores atestiguaron uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Finalmente, Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de la competencia. La modelo mexicana mostró sorpresa al escuchar su nombre y, a pesar del sentimiento, abandonó la casa con entereza y se dirigió directamente al transporte que la conduciría hasta el foro de televisión. El cuarto Noche celebró el retorno de Guana entre aplausos y lágrimas, mientras que el cuarto Día quedó envuelto en tristeza por la salida de su amiga.

“Ya cuatro semanas, la verdad, les voy a ser muy sincera, yo pensé que iba a durar menos. Pero bueno adentro todo se siente al millón... tú sientes que tienes hermanos y me voy con muy bonitas amistades, sentimientos y una hermandad que me tocó en el cuarto de las mujeres, es una experiencia icnreíble. Me siento muy afortunada”, declaró al arribar al foro.

Priscila Valverde hbaló sobre su experiencia dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

Facundo

Mariana Botas

Shiky

Elaine Haro

Dalilah Polanco

Aldo De Nigris

Luis Rodríguez ‘Guana’

Mar Conteras

Abelito

Alexis Ayala

Aarón Mercury