Mar Contreras y Dalílah Polanco explotan en La Casa de los Famosos México

Las actrices se enfrentaron durante una nueva dinámica en la cuarta eliminación del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del domingo 24 de agosto, la dinámica de nominaciones en la casa sorprendió a los participantes y a la audiencia cuando se cambió el tradicional sistema de posicionamientos por una actividad llamada “sinceramiento”. El formato obligó a los nominados a elegir a otro concursante en riesgo para expresar abiertamente por qué deseaban que abandonara la competencia.

En ese contexto, se produjo un tenso enfrentamiento entre Dalílah Polanco y Mar Contreras, integrantes destacadas de los equipos llamados Cuarto Día y Cuarto Noche respectivamente.

Durante su turno, Mar Contreras dirigió unas palabras a Dalílah Polanco en las que cuestionó directamente la autenticidad de su compañera. “Dalílah , quiero que te vayas de la casa porque no sé si estoy hablando con ‘sor Dalílah ’ o con los 15 o 20 personajes que muestras cada vez que dices algo, no te conozco, no sé quién eres”, declaró Contreras, en presencia del resto de los nominados.

Dalílah Polanco se sorprendió ante las declaraciones de Mar. (Captura de pantalla YouTube)

La actriz agregó: “No he podido conectar contigo porque tienes tantas máscaras. No sé a qué le tienes miedo, te mereces irte de la casa porque no estás siendo honesta ni contigo ni con los demás“.

Frente a la exposición de la actriz, Dalilah Polanco optó por una respuesta inmediata sencilla, limitándose a decir “Gracias”. No obstante, Polanco también tuvo oportunidad de responder con su propio sinceramiento.

Se dirigió nuevamente a Contreras y planteó: “Yo y todas mis personalidades queremos sincerarnos contigo. Es una pena que no me conozcas, creo que muchos ya llegaron a conocerme pero no creo que me llegues a conocer, siento que soy una pared para ti. Porque no me has querido ver de otra manera. Quise hacer equipo contigo en otro momento y yo sí veo en ti esa ira cada vez que no salen las cosas como tú quieres”, afirmó la integrante del Cuarto Día.

En ese intercambio verbal, destacó la frase de Dalílah: “De manera sincera te admiro, te respeto, eres una ganadora. Todo lo que siento es muy honesto. Eres la reina de la Noche ¿Qué va a querer la reina del Día?“. Esa declaración sumó tensión.

Durante su turno, Polanco arremetió contra la actriz. (Captura de pantalla YouTube)

La interacción cerró con una réplica de Contreras, que concluyó: “No incluir también es excluir”. La actividad de sinceramiento, modificó la atmósfera competitiva y exhibió fisuras dentro de la casa más famosa de México.

De esta manera, la cuarta gala de eliminación se desarrolló bajo un ambiente de alta expectación debido a la cantidad de concursantes que enfrentaban el riesgo de abandonar la competencia. Con siete participantes nominados, la jornada generó incertidumbre tanto entre los habitantes como en la audiencia.

Los nominados en esta ocasión fueron Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mariana Botas y Guana. Finalmente ambas actrices, líderes de los cuartos lograron salvarse y volver a la casa más famosa de México. La cuarta gala cerró así uno de los episodios más tensos de la temporada, consolidando a Priscila Valverde como la cuarta eliminada.