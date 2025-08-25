Ninel Conde critica favoritismos en La Casa de los Famosos México y asegura que tras su salida ya no hay contenido

La actriz se convirtió en la tercera eliminada del reality - Foto: Televisa

Ninel Conde, conocida en el medio del espectáculo como el “bombón asesino”, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok en donde habló de su paso por La Casa de los Famosos México 2025 y la más reciente eliminación de su excompañera de Cuarto Día, Priscila Valverde.

Además, durante la transmisión la actriz y cantante respaldó el comentario de uno de sus fans que señaló que, tras su eliminación del reality show, ya no hay contenido en el programa y se ha vuelto aburrido. Asimismo, sostuvo que la producción favorece la dinámica por bandos.

Durante su conversación con sus fans, Ninel Conde afirmó que el público dejó de premiar a los concursantes por sus características o su desempeño: “Ahorita ya no se está como votando por personalidades o por si das contenido o por si lo haces bien o por si lo haces mal. Aquí se está votando por cuartos, punto, por bandos”, explicó la actriz, subrayando que esa tendencia ha transformado por completo la competencia y ha aumentado la previsibilidad en los resultados.

En un en vivo, Ninel Conde criticó que la gente no valore quién hace contenido y sólo se vote por bandos. (TikTok)

La intérprete mencionó que este esquema de favoritismo de los espectadores ha provocado que los integrantes del “cuarto Día” siempre resulten en desventaja cada vez que son nominados junto a participantes del “cuarto Noche”.

Este domingo el cuarto Día experimentó momentos de tristeza ante la partida de una de sus integrantes, Pricila Valverde, mientras que el cuarto Noche celebró la permanencia de su favorito. “A participante que nominen de día y que esté con los de noche va a salir. Tenemos que apechugar y tenemos que ser realistas”, concluyó Conde, refiriéndose a que es obvio que van a salir uno a uno sus excompañeros: Facundo, Shiky, Mariana Botas, Elaine Haro y Dalílah Polanco.

“Esta historia ya está contada, o sea, esto ya es una Crónica de una muerte anunciada, nominen a cualquier persona de día, se va a ir, porque nos tocó estar en el cuarto equivocado y no está Abelito con nosotros”.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx)

Al abordar el reciente adiós de Priscila Valverde, Ninel Conde habló sobre la relación de amistad y el apoyo que existe entre ambas. Conde afirmó su deseo de reunirse pronto con Priscila y mencionó la promesa de realizar un viaje juntas a Disney. “Claro, ya me urge verla, me urge hacer una reunión de chiavas. Yo le dije que íbamos a venir para acá y que íbamos a ir a Disney, porque ella quería ir”, compartió la cantante.

Por otro lado, varios seguidores advirtieron durante el en vivo que, con la salida de Ninel Conde, el programa perdió parte del contenido central que lo sostenía en el interés del público. “Esa casa está aburrida sin ti”, dijo un fan, a lo que ella contestó “de verdad que sí”.

Finalmente, al referirse a su “Team Día”, reiteró que la mayoría tendrá oportunidades de crecimiento fuera del reality: “A los integrantes del cuarto día les va a ir mucho mejor cuando salgan de la casa por individual; a la mayoría”.

Asegura que si fuera hombre no la hubieran criticado

En otro momento de la transmisión, Conde se refirió a los retos de la producción ante una competencia que, a su juicio, se ha vuelto demasiado predecible debido al juego de alianzas.

La actriz también resaltó cómo los roles de género atraviesan las percepciones dentro del reality: “Le pregunté a los panelistas qué hubiese pasado si Abelito hubiera estado en Cuarto Día y no me supieron responder o no me respondieron claramente”, aseveró.

Dijo que tenía ganas de hacer otra pregunta, pero que ya no había tiempo: “¿Qué hubiese pasado si Ninel Conde hubiese sido hombre? ¿Sería estratega y no hubiese sido manipuladora? Son preguntas que no tienen respuesta”, comentó, abriendo el debate sobre cómo el público y la producción interpretan las estrategias según el sexo de los participantes.

Durante su transmisión, Ninel Conde compartió una visión personal sobre el ambiente al interior del reality. Describió la experiencia como similar a un manicomio.

“Eso es como un manicomio estar ahí adentro. De verdad, la mayoría está como en casting permanente de musical. Entonces uno canta por acá, la otra canta por allá, el otro canta por aquí, entonces sí es como que terminas cu-cu, cu-cu”, explicó ante sus seguidores.

Sí asistirá a las galas

(Captura programa Hoy)

A pesar de rumores sobre una posible ausencia en galas futuras, Ninel Conde confirmó en el mismo en vivo que sí continuará asistiendo a las galas oficiales de La Casa de los Famosos México.

“Sí voy a ir a las galas. No se van a deshacer de mí tan fácilmente”, dijo, aclarando que sólo tiene compromisos laborales pendientes.

La cantante aprovechó la ocasión para anunciar su próximo podcast junto a Carlos Adyan. El proyecto, titulado “Nineleando a calzón quitado”, podría contar con la presencia de Priscila y otros invitados que formaron parte del reality.