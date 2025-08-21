México

ICE presume deportación de Julio César Chávez Jr. y lo define como “peligroso criminal con vínculos con El Chapo”

Este lunes el boxeador fue entregado a las autoridades mexicanas y recluido en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora

Por Ale Huitron

Julio César Chávez Jr. fue
Julio César Chávez Jr. fue detenido en los Estados Unidos el pasado 2 de julio. Foto: ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) presumió la deportación y entrega de Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas luego de ser detenido en California, Estados Unidos, el pasado 2 de julio.

A través de sus redes sociales fue compartido un video del momento en el que Chávez era custodiado por agentes de la corporación para ser entregado a México al tener una orden de aprehensión vigente en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas.

En el material se observa al boxeador esposado de manos y pies mientras es deportado y custodiado por al menos cuatro agentes del ICE que permanecen con los rostros cubiertos.

“El Equipo de Respuesta Especial de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Phoenix, con el apoyo de ERO Internacional, expulsó a Julio César Chávez, fugitivo mexicano buscado por tráfico de armas el 18 de agosto de 2025. ICE Phoenix mantiene su compromiso de expulsar a quienes representan un riesgo para la seguridad pública”, se lee en la publicación.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presumió la deportación del boxeador con nuevas imágenes. Crédito: X/@ERO__Phoenix

“Peligroso criminal con vínculos con El Chapo”

El ICE emitió un comunicado sobre la deportación del excampeón mundial en la que lo definió como un “peligroso criminal” con nexos con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se encuentra recluido en la ADX Florence y cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años.

“ICE deporta a peligroso criminal extranjero buscado en México con vínculos con El Chapo”, detalló en su comunicado la corporación.

El documento señala que Julio César Chávez Jr. fue deportado a México el pasado lunes 18 de agosto a través del puerto de entrada de Nogales, Arizona, tras su arresto el pasado 2 de julio al ser considerado como ilegal.

Primera imagen del arresto en
Primera imagen del arresto en México del boxeador. Foto: SSPC

Cabe recordar que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), acusó a Chávez de ser un presunto miembro del Cártel de Sinaloa debido a sus lazos familiares.

Y es que el excampeón mundial está casado con Frida Muñoz, expareja sentimental de Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien fue asesinado el mayo de 2008 en un ataque armado en Culiacán, Sinaloa.

Al respecto, el director de la Oficina de Campo de ERO en Los Ángeles, Ernesto M. Santacruz Jr., aseguró que el boxeador representaba una amenaza para la seguridad pública y que no debió permitirse su ingreso a los Estados Unidos.

"Chávez es una grave amenaza para la seguridad pública, con una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, y nunca se le debió haber permitido entrar a Estados Unidos“, afirmó.

En medio del caso legal
En medio del caso legal de Chávez Jr., Frida Muñoz compartió algunas imágenes de su familia. (Instagram: fridamuro)

Aunque la detención de Chávez Jr. se realizó por solicitar una residencia permanente legal basándose en el matrimonio que mantiene con Muñoz, las autoridades estadounidenses determinaron que hizo “múltiples declaraciones fraudulentas” y decretaron su estancia ilegal, por lo que fue deportado.

Tras ser entregado a México y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, Sonora, el boxeador interpuso un amparo afirmando que se encuentra incomunicado, el cual fue concedido por la jueza Ana María Nava Ortega del Juzgado Décimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora.

