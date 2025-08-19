Embajador de EEUU presume entrega de Julio César Chávez Jr. a México con fotografía y destaca cooperación binacional

El excampeón mundial fue detenido el pasado 2 de julio en California, Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla / RS

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió en redes sociales la entrega del boxeador Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas y destacó que se trata de un reflejo de la colaboración bilateral.

A través de redes sociales, Johnson mostró el momento en el que Chávez era custodiado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras portaba esposas y una cadena en los pies.

Con esta imagen, el embajador destacó que se trata de una acción que refleja la cooperación y fortalece la seguridad en ambas naciones.

“El Departamento de Seguridad Nacional deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, escribió.

