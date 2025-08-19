México

Embajador de EEUU presume entrega de Julio César Chávez Jr. a México con fotografía y destaca cooperación binacional

Ronald Johnson aseguró que esta acción es un reflejo de la colaboración que mantienen ambos gobiernos

Por Ale Huitron

El excampeón mundial fue detenido
El excampeón mundial fue detenido el pasado 2 de julio en California, Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla / RS

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió en redes sociales la entrega del boxeador Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas y destacó que se trata de un reflejo de la colaboración bilateral.

A través de redes sociales, Johnson mostró el momento en el que Chávez era custodiado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras portaba esposas y una cadena en los pies.

Con esta imagen, el embajador destacó que se trata de una acción que refleja la cooperación y fortalece la seguridad en ambas naciones.

“El Departamento de Seguridad Nacional deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, escribió.

Foto: X/@USAmbMex
Foto: X/@USAmbMex

*Información en desarrollo...

