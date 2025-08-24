México

Dueños de Nissan Magnite 2025: atentos al llamado de Profeco para revisión por fallos

La automotriz detectó fallas en el sistema de luces y frenos ABS de modelos recientes

Por Merary Nuñez

Nissan Magnite 2025 enfrenta revisión
Nissan Magnite 2025 enfrenta revisión por fallas en luces y sistema de frenos ABS.|CRÉDITO: X(@Profeco)

Un total de 21,996 vehículos Nissan Magnite 2025 han sido incluidos en una campaña de revisión que, según informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), responde a dos fallos detectados en el sistema de luces y en la tubería del sistema de frenos ABS.

Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se comprometió a reparar ambos defectos sin costo para los propietarios, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad de los automóviles en el país, de acuerdo con el comunicado oficial.

Estas son las fallas detectadas

Profeco y Nissan Mexicana coordinan
Profeco y Nissan Mexicana coordinan campaña para reparar defectos sin costo a los propietarios.|(Freepik)

La revisión abarca dos problemas distintos, por un lado, 6 mil 877 unidades de la versión Magnite Advance presentan un defecto que afecta el funcionamiento de las luces altar.

Al activarlas, se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, lo que puede provocar un sobrecalentamiento. Si los faros permanecen encendidos durante periodos prolongados, el conector podría derretirse y los faros dejarían de operar.

Este desperfecto implica el riesgo de un evento térmico, por lo que Nissan realizará la reconfiguración del módulo IPDM y sustituirá los conectores de los faros izquierdo y derecho. La empresa reportó dos incidentes relacionados con esta falla hasta el 30 de julio.

El segundo defecto involucra a 15 mil 047 vehículos del mismo modelo y año. En estos casos, la tubería del sistema ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo debido a una holgura incorrecta.

Esta situación puede causar abrasión en la superficie de la tubería, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y una disminución en la capacidad de frenado del automóvil.

Ante este escenario, se activaría un mensaje de advertencia en el panel de instrumentos. El riesgo asociado incluye la posibilidad de mal funcionamiento del sistema de frenos o incluso un accidente.

Reportes

Profeco supervisa el cumplimiento de
Profeco supervisa el cumplimiento de la campaña y ofrece atención a los consumidores afectados.| Créditos: X/@Profeco

La automotriz inspeccionará la tubería ABS y ajustará la separación entre esta y el protector térmico si detecta una distancia menor a 20 mm, sin que ello represente un gasto para los propietarios.

La campaña de revisión comenzó en agosto y se mantendrá vigente de manera indefinida. Nissan Mexicana notificará a los propietarios afectados a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y correspondencia física.

Además, la información sobre los llamados a revisión estará disponible en la página www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html.

Los consumidores pueden comunicarse con los distribuidores autorizados, llamar al número 800 9 NISSAN (647726) opción 6 o escribir al correo contacto.nissan@nissan.com.mx para recibir orientación.

Profeco supervisará el cumplimiento de estas alertas y pone a disposición de los consumidores los canales de comunicación:

  • Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722.
  • X: @AtencionProfeco y @Profeco.
  • Facebook: ProfecoOficial.

