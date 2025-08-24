México

Claudia Sheinbaum presenta Plan de Justicia en Guerrero: previo a evento, maestros de la CETEG increpan a Mario Delgado

La presidenta de México visitó Tlacoachistlahuaca, para abordar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Amuzgo

Por Jaqueline Viedma

Mario Delgado acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Guerrero.

La tarde de este sábado 23 de agosto de 2025, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, fue increpado por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) con la consigna “¡si no hay solución, haremos el plantón!”.

En videos compartidos en su cuenta de X, por la periodista Azucena Uresti, se puede ver que los maestros en un corto diálogo con Mario Delgado le exigen respuestas claras a sus demandas, como lo es la eliminación de la reforma de 2007, a lo que el secretario les contesta “yo asumo que los representa la maestra Elvira... mantenemos diálogo”.

Entre los reclamos de los maestros, también se pude escuchar que le reprochan el apoyo a Andrés Manuel López Obrador para que llegara a la presidencia del país, sin embargo, la resolución a sus demandas no han presentado mayor avance, por lo que los maestros decidieron cerrar el paso al titular de Educación para poder dialogar en el lugar.

Claudia Sheinbaum presenta avances del Plan de Justicia para el Pueblo Amuzgo

Mario Delgado fue increpado en Guerrero, debido a que formaba parte de los funcionarios que acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita a la comunidad en la zona amuzga de Guerrero, Tlacoachistlahuaca; en el lugar se presentaron los avances al Plan de Justicia para el Pueblo Amuzgo.

El Plan incluye trabajar en temas como:

  • Infraestructura Comunitaria
  • Infraestructura Carretera
  • Educación
  • Cultura
  • Salud
  • Economía Comunitaria
  • Mujeres indígenas
  • Gobierno y justicia
  • Bienestar a grupos vulnerables

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la llegada de Hugo Aguilar a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), “a partir del 1 de septiembre, un indígena mixteco va a ser presidente de la Corte por decisión del pueblo de México”.

Sheinbaum resaltó programas como Pensión para Mujeres el cual permite que las mujeres que cumplan con la edad puedan pasar a ser parte de la Pensión para Adultos Mayores.

Al finalizar el evento, infancias de la comunidad Amuzga cantaron el Himno Nacional en su lengua.

Recordó que el Plan presentado consiste en que una persona responsable del Gobierno de México realiza asambleas para atender las necesidades prioritarias de las comunidades, llevando a cabo platicas cercanas con los pueblos, para saber de cerca lo que requieren, “el día de hoy estamos instaurando el Plan de Justicia para el Pueblo Amuzgo”.

Señaló que este tipo de planes conllevan acciones de distintas dependencias a nivel federal, razón por la que se encontraban en la conferencia otros funcionarios de alto nivel, “si les parece regresamos en 8 meses para darle seguimiento a las acciones del Plan Amuzgo”.

Claudia Sheinbaum culminó su mensaje sin mayor mención sobre entablar diálogo con la CETEG o algún comentario por el increpe a Mario Delgado.

