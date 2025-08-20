Tirador y autores materiales del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, siguen prófugos

Las víctimas eran personas cercanas a Clara Brugada (ANAYELI TAPIA/ INFOBAE)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informara el arresto de 13 personas que estarían involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, posteriormente instituciones de seguridad compartieron detalles sobre las personas capturadas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que se trata de una investigación en desarrollo, mientras que Bertha María Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, detalló que las detenciones fueron realizadas tras meses de investigación y vigilancia.

Fue realizado un operativo consistente en 11 cateos y la detención de 13 personas en CDMX y el Estado de México. Sin que entre las personas capturadas hasta el momento esté la persona que accionó el arma de fuego, quien a parece tiene experiencia en el manejo de armamento.

Ximena Guzmán y José Muñoz Créditos (X/@alefrausto)

“Los avances de la investigación han girado entorno a los autores materiales y la operación logística necesaria para el homicidio”, fueron parte de las palabras de Bertha Alcalde.

Además de decir que el ataque en contra de los funcionarios fue fue resultado de una planeación anticipada, la titular de la Fiscalía de la CDMX afirmó que participaron por lo menos seis personas en la ejecución material y en los seguimientos al vehículo que manejaba Ximena el día de los hechos.

Trataron de asesinar a los funcionarios pocos días antes

También fueron identificados sujetos que apoyaron en la recarga de teléfonos celulares, así como ocultamiento de vehículos y en la operación logística de evento. El ataque implicó el uso de por lo menos cinco vehículos, entre ellos una motocicleta para acercarse a las víctimas y para la huida inmediata del lugar, de igual manera, fueron identificadas un vehículo Nissan Kicks y un auto tipo Urvan, además de un Renault y un Chevrolet.

“Hay un alto grado de probabilidad que el 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como usualmente lo hacia a las afueras del metro Xola”, compartió la fiscal de la CDMX.

Los sujetos detenidos hasta el momento son Arlette “N”, quien contaba con una orden de aprehensión en sus contra por homicidio y asociación delictuosa; Jesús “N’”, un sujeto de quien se contaba con orden de captura por homicidio y asociación delictuosa; Nery “N”: acusada de asociación delictuosa; Javier “N”; Joshua “N”; Abraham “N”; Francisco “N”; Norma “N”; Eduardo “N”; Fanny “N”; David “N”, Arturo “N” y Sandra “N”.