Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX

La mandataria capitalina aseguró que, de ellas, tres tienen una estrecha relación directa con el asesinato de los dos colaboradores el pasado 20 de mayo

Por Diego Mendoza Lòpez

El gobierno de la CDMX detalló que, de las 13 personas, tres de ellas están ligadas al directamente al asesinato de ambos colaboradores en la alcaldía Benito Juárez

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó que se han detenido a 13 personas en el marco de los avances para esclarecer el asesinato de dos de sus colaboradores cercanos en el gobierno capitalino: Ximena Guzmán y José Muñoz.

De acuerdo con Brugada Molina, dichas capturas se dieron con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras entidades federales bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, de los 13 detenidos, tres de ellos están directamente relacionados con el homicidio de la Secretaria Particular de la mandataria y uno de sus asesores políticos más cercanos al círculo gubernamental:

“Durante la madrugada de este día (20 de agosto), en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestro compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas; entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidios y otras personas relacionadas con la logística del evento”, señaló.

La mandataria capitalina destacó que será la FGJCDMX y la SSC-CDMX quien dé mayores informes de las detenciones hoy por la tarde

Así mismo, detalló que será la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quienes den mayores detalles de estas acciones para esclarecer el crimen de aquel 20 de mayo de 2025.

A dos meses del crimen sobre calzada Viaducto: lo que se conoce y las piezas claves del hecho

<br>

Información en desarrollo...

