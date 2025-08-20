México

El día que Ricardo Montaner y María José notaron algo ‘más que afinidad’ entre Nodal y Belinda en pleno reality

La ahora expareja se conoció durante las grabaciones de ‘La Voz México’

Por Zurisaddai González

(Tv Azteca)
(Tv Azteca)

En 2020, el romance entre Christian Nodal y Belinda no solo sorprendió a los fans, también a sus compañeros en La Voz México. Durante el reality musical, tanto Ricardo Montaner como María José fueron testigos de la química que se transformó en una relación que marcó la escena del espectáculo.

Lo curioso es que, según contaron en entrevistas, ambos entrenadores notaron señales mucho antes de que la pareja confirmara públicamente su noviazgo.

(TV Azteca)
(TV Azteca)

¿Cómo se dieron cuenta?

Fue durante una entrevista con Flor Rubio y transmitida en Venga la Alegría en agosto de 2020 donde María José y Ricardo Montaner hablaron sobre aquello que no se veía al aire.

La cantante de No soy una señora, quien compartía el panel de coaches, reveló que las primeras sospechas llegaron gracias a las risas y complicidad que tenían Nodal y Belinda durante las grabaciones.

“Yo decía como... es que estaba en medio del fuego, entonces de repente los dos en el teléfono se reían y era de ajá, hasta que un día les dije: ‘¿De que se ríen? (...) pero yo calladita", comentó.

Entre risas recordó que en una ocasión les dijo que compartieran el chiste, a lo que Belinda intentó evadir la situación al decir que en realidad se reía porque le estaban mandando unos stickers en WhatsApp que le parecían divertidos.

Así Christian Nodal presionaba a
Así Christian Nodal presionaba a Belinda para tener hijos en transmisiones en vivo (Foto: Instagram/@belindapop/@nodal)

No obstante, María José no le creyó nada. El comentario quedó como una anécdota, pero pronto esas sospechas cobraron sentido cuando la relación salió a la luz.

Sí, ya cuando dijeron fue de ah no estoy loca”, puntualizó la cantante.

Montaner también lo notó

Ricardo Montaner, famoso por su sensibilidad romántica, tampoco pasó por alto lo que ocurría frente a sus ojos. En dicha plática confesó que percibió algo especial en las miradas que se lanzaban Nodal y Belinda, como si ya existiera un vínculo secreto entre ellos.

“Yo notaba como que más afinidad que de costumbre”, compartió el intérprete de Tan Enamorados.

¿Cómo hubieran sido los hijos
¿Cómo hubieran sido los hijos de Christian Nodal y Belinda? Foto:

Una historia que atrapó al público

El noviazgo entre Belinda y Christian Nodal fue uno de los más mediáticos de la farándula mexicana. Aunque terminó con un rompimiento polémico, la forma en que surgió sigue siendo motivo de conversación, especialmente ahora que Nodal dio una entrevista a Adela Micha hablando del orden cronológico de sus romances.

En retrospectiva, tanto Montaner como María José aseguran que las señales estuvieron siempre ahí: las risas, las miradas y la complicidad en el escenario. Lo que para ellos comenzó como simples sospechas, terminó confirmando uno de los romances más sonados de los últimos años.

