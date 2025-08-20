México

¿Cómo saber cuánto me puede prestar el Infonavit? 

El organismo provee una herramienta que permite cotizar esta cifra

Por Joshua Espinosa

El Infonavit puede prestar hasta
El Infonavit puede prestar hasta 2 millones 830 mil 672.54 pesos, pero hay ciertos factores que la institución toma en cuenta para determinar esto. Crédito: Infonavit y Cuartoscuro

En el camino hacia la adquisición de un bien inmueble, muchos trabajadores en México consideran al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como una de las opciones más accesibles y convenientes de financiamiento.

Ante la variedad de opciones y requisitos, una de las dudas más frecuentes es el monto de crédito al que puede aspirar cada solicitante. Gracias a las herramientas digitales que ofrece el Infonavit, esa consulta puede resolverse fácilmente, permitiendo una planificación precisa antes de comprometerse con una hipoteca. Un elemento central en este proceso es el simulador digital “¿Cuánto me puede prestar Infonavit?”, según Infobae.

El simulador de Infonavit está diseñado para ofrecer una estimación clara y personalizada del monto que una persona puede solicitar como préstamo en función de su salario y circunstancias particulares. Acceder a esta herramienta resulta sencillo y práctico.

Para tener un cálculo más
Para tener un cálculo más preciso, es posible entrar a la sección “Mi Cuenta Infonavit” dentro del sitio oficial de la institución. Crédito: Infonavit.

Al ingresar al sitio oficial del Infonavit, el usuario debe buscar y seleccionar el apartado destinado a simulaciones de crédito. Está ubicado a la mitad de la página, se presenta como un formulario en el que se le solicitarán datos básicos y fundamentales: salario mensual, edad y la cantidad estimada que se pretende solicitar.

Primero, tras acceder al simulador, se requiere ingresar el salario mensual percibido. Es importante precisar esa cifra para que el cálculo sea lo más exacto posible. También se debe indicar la edad del solicitante, dato que resulta clave, ya que el instituto establece ciertos límites de años combinados con el plazo del crédito, buscando asegurar que el trabajador pueda liquidar su financiamiento dentro de parámetros razonables

Finalmente, se pide escribir el monto aproximado que se desea recibir y, tras un sencillo clic, el sistema presenta una proyección del crédito al que potencialmente se puede acceder.

Un aspecto importante que determina
Un aspecto importante que determina cuánto te puede prestar el Infonavit es el salario mensual. Credito: cuartoscuro

Para detalle y seguimiento personalizados, Infonavit ofrece la opción de acceso mediante la plataforma “Mi Cuenta Infonavit”, la cual requiere un registro usando datos como el Número de Seguridad Social (NSS), nombre, RFC y otros identificadores. A partir de ahí, el solicitante puede revisar no solo los resultados del simulador, sino también gestionar trámites, dar seguimiento y realizar consultas sobre su situación real y personalizada.

Infonavit puede llegar a prestar hasta 2 millones 830 mil 672.54 pesos para créditos individuales, aunque el monto definitivo queda sujeto a las condiciones y características de cada solicitante. Adicionalmente, se contemplan plazos de uno a treinta años, asegurando que la suma de la edad del solicitante más el plazo no supere los 75 años para mujeres y los 70 para hombres.

