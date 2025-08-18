México

En esto consiste el nuevo modelo de entrega de créditos en Infonavit

Octavio Romero, titular del Infonavit, informó cambios en el otorgamiento de créditos a petición de Sheinbaum

Por Fabián Sosa

El titular de Infonavit, Octavio
El titular de Infonavit, Octavio Romero, compartió información respecto a la entrega de créditos. (Cuartoscuro)

Durante la mañanera del pueblo del día de hoy se abordó el tema de la vivienda y contó con la participación de Octavio Romero Oropeza, titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Respecto al programa de vivienda para el bienestar, Oropeza mencionó que hubo un incremento sexenal en la meta de construcción de vivienda que pasó de 500 mil a un millón 200 mil.

Además destacó que se mejoró el modelo de otorgamiento para que los trabajadores tengan oportunidad de recibir un crédito que les permita adquirir una vivienda, ya que “principalmente los que ganan menos de dos veces el salario mínimo ($18 mil 718 pesos) con el modelo anterior no tenían acceso”.

También explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió simplificar el modelo para el otorgamiento del crédito y que se le quitaran elementos irracionales.

“En el modelo anterior el derechohabiente debía tener una calificación de mil puntos, cumplir con 10 requisitos y si la empresa no cumplía con el pago de las cuotas, afectaba al trabajador", señaló Octavio Romero.

**Información en desarrollo**

