México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Los documentos para la próxima inscripción tendrán que ser digitales?

La iniciativa ampliará su cobertura para alumnos de preescolar y primaria en septiembre

Por César Márquez

Guardar
La Beca Rita Cetina entrega
La Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos de forma bimestral

La Beca Rita Cetina otorga a cada padre de familia un apoyo económico de $1,900 cada dos meses, sumando $700 por cada estudiante adicional registrado. Las familias pueden retirar estos fondos utilizando la tarjeta Bienestar en cajeros automáticos y sucursales del banco correspondiente.

Este programa se implementó a principios de 2025 y en septiembre expandirá su alcance, permitiendo que niños de preescolar y primaria de escuelas públicas de México accedan al beneficio, además de los estudiantes de secundaria que ya habían sido incluidos en la etapa inicial. Su propósito consiste en evitar la deserción escolar y asegurar que los alumnos de nivel básico permanezcan y concluyan satisfactoriamente su educación.

Este programa se implementó a
Este programa se implementó a principios de 2025 (X@avisosbienestar)

¿Los documentos para el próximo registro a la Beca Rita Cetina tendrán que ser digitales?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el próximo registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzará a partir de septiembre y lo tendrán que realizar las madres, padres o tutores directamente en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx. Además, indicó que los documentos tendrán que ser digitales en formato PDF o JPG.

“El registro deberá ser hecho por madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial del programa, para lo cual se requerirá la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Si aún no se cuenta con ella, se puede crear desde ya”, se indicó.

Documentos para registrarse a la beca

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor
Los documentos para la inscripción
Los documentos para la inscripción a la Beca Rita Cetina tendrán que ser digitales (X@BecasBenito)

La dependencia también ha proporcionado el número telefónico 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y las 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), junto con todos sus canales oficiales en redes sociales, para resolver cualquier duda o aclaración. Además, ha recomendado reunir la documentación requerida antes de septiembre con el fin de facilitar el proceso de incorporación.

¿Cómo es la dispersión de los pagos de la Beca Rita Cetina?

Durante los meses de julio y agosto no se realizan depósitos de la beca porque así lo estipulan las reglas de operación del programa y corresponde al periodo vacacional. Los beneficiarios reciben su pago conforme a un calendario oficial divulgado por las autoridades para cada bimestre, lo que permite conocer con precisión la fecha de recepción. Además, la entrega se efectúa de manera ordenada, siguiendo el orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada persona beneficiaria.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesRegistrosEducación básicamexico-noticias

Más Noticias

Pese a negativa de AMLO, Luisa María Alcalde inaugura auditorio con su nombre en Guerrero

El expresidente pidió no usar su nombre para nombrar calles ni espacios, así como tampoco monumentos

Pese a negativa de AMLO,

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

Desde antes de entrar a la casa, el ‘bombón asesino’ mencionó que era importante ejercitarse en el reality show

Gimnasio de La Casa de

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 19 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

La periodista atribuyó los recientes ataques digitales en su contra a intereses políticos

Anabel Hernández rompe el silencio

Dirigencia de Morena asegura que “las candidaturas serán de quienes la trabajen”

En cuanto a los acuerdos recientes de la dirigencia nacional, adelantó que las administraciones municipales deberán priorizar temas como agua, drenaje, alumbrado y bacheo

Dirigencia de Morena asegura que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Anabel Hernández rompe el silencio

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

Niegan en EEUU frenar deportación de mexicano que acusaba posible tortura del CJNG en México

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

La vez que el CJNG amenazó a Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño

De El Mayo hasta Iván Archivaldo: los narcocorridos dedicados al Cártel de Sinaloa de Ernesto Barajas

ENTRETENIMIENTO

Gimnasio de La Casa de

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Alfredo Olivas es el primer artista confirmado de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2025

El podcast de Andrés Vaca comienza la semana como el favorito de los usuarios de Spotify México

Memorias de un caracol y otras 24 películas que puedes disfrutar en Google México

DEPORTES

Óscar Valdez y la advertencia

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Andrés Vaca desmiente supuesto veto de TUDN para narrar los juegos del club América

Puebla vs Seattle Sounders, IA predice quién llegará a Semifinales de Leagues Cup

Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”