México

Estas son las personas que sí deben tramitar su CURP Biométrica de manera obligatoria

Este trámite será implementado de manera escalonada para los ciudadanos

Por Abigail Gómez

Guardar
Este documento incluirá datos biométricos
Este documento incluirá datos biométricos de la población.

La advertencia de Félix Arturo Arce Vargas, director general del Registro Nacional de Población (Renapo), ha despejado una de las principales incertidumbres sobre la CURP biométrica: aunque la obtención de este documento no será obligatoria para toda la población, sí existirá un grupo específico para el que el trámite resultará ineludible.

Según el funcionario, se trata de los padres o tutores legales que deseen gestionar la CURP biométrica para un menor de edad ya que estos deberán contar previamente con su propia CURP biométrica, de lo contrario, el proceso de actualización del documento para el niño o la niña se complicará considerablemente.

Esta disposición introduce un nuevo requisito para las familias mexicanas y anticipa un cambio relevante en la gestión de la identidad oficial.

En este sentido, la CURP biométrica se implementará de manera obligatoria únicamente para ciertos sectores, en particular para los menores de edad y sus responsables legales, mientras que para el resto de la población su obtención será opcional, aunque recomendada por las autoridades.

La nueva CURP Biométrica ayudará
La nueva CURP Biométrica ayudará a acceder a servicios de salud como un documento de identidad oficial. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El proceso de despliegue de la CURP biométrica comenzó a tomar forma tras la publicación, el 16 de julio, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de las disposiciones que regulan este nuevo documento de identidad.

De acuerdo con la información oficial, la fecha prevista para el lanzamiento de la Plataforma Única de Identidad es el 16 de octubre, momento en el que se espera que las autoridades federales, estatales y locales hayan completado la infraestructura necesaria para el escaneo de datos biométricos.

A partir de ese día, los ciudadanos podrán acudir a los módulos habilitados para registrar sus datos y obtener la nueva CURP.

Actualmente, la implementación de la CURP biométrica se encuentra en una fase piloto en la Ciudad de México, el Estado de México y algunos municipios de Veracruz, donde ya existen módulos disponibles para realizar el trámite.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, aunque la obtención de la CURP biométrica no será obligatoria para todos los ciudadanos, resulta altamente recomendable por las ventajas que ofrece en materia de seguridad y simplificación de trámites.

El objetivo de la CURP biométrica es establecer un documento de identidad desde la primera infancia, dotando a los niños mexicanos de un registro similar al de la credencial de elector, tanto por la cantidad de datos personales que incorpora como por su utilidad en trámites esenciales, como la inscripción escolar.

Para los menores, la CURP biométrica incluirá las 10 huellas digitales, el iris de ambos ojos y una fotografía, todos estos datos encriptados en un código QR.

La CURP en México ahora
La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los datos biométricos de los padres o tutores legales quedarán vinculados al documento del menor, lo que permitirá un control más riguroso y seguro de la identidad.

El procedimiento para obtener la CURP biométrica exige que los padres o tutores legales presenten primero su propio documento biométrico antes de gestionar el del menor.

En el caso de los recién nacidos, el primer paso consiste en obtener el acta de nacimiento, requisito indispensable para acceder a la CURP tradicional.

Una vez que ambos documentos estén en manos de los responsables legales, podrán solicitar la CURP biométrica, que quedará enlazada a la de los adultos responsables.

Además, la fotografía del menor deberá actualizarse cada año para mantener la base de datos al día.

La Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el propio Renapo coordinarán el despliegue nacional de la CURP biométrica a partir de octubre.

Mientras tanto, cualquier ciudadano, sin importar la edad, podrá tramitar el documento en los módulos del Registro Civil habilitados, siempre que presente la documentación requerida.

Temas Relacionados

CURP BiométricaCURPmexico-noticias

Más Noticias

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025: todos los detalles de la pelea de streamings

El Palacio de los Deportes será la sede que albergará este evento mediático que reunirá el box y figuras de internet

Alana vs Gala Supernova Strikers

Pepe Aguilar quiere que este actor de Hollywood lo interprete en su bioserie: “Se parece mucho físicamente”

El artista confirmó que la bioserie sobre tres generaciones de su familia está en marcha, tras reunirse con productores de Hollywood y México

Pepe Aguilar quiere que este

Estos son los antojitos mexicanos más dañinos y con más calorías de todos

A pesar de su delicioso sabor muchos de estos son elevados en calorías

Estos son los antojitos mexicanos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: así se expresó Facundo sobre el físico de Mariana Botas

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Tres hombre y un par de mujeres fueron sorprendidos con drogas y ropa alusiva al grupo criminal

Caen cinco presuntos miembros del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos miembros del

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo de “Tony Tormenta”, exlíder del Cártel del Golfo

Detienen a tres hombres con más de 330 dosis de aparente droga en Álvaro Obregón, uno estaría ligado a homicidio y agresiones

Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

Hallan fosa clandestina dentro de panteón de Tlaquepaque, madres buscadoras denuncian abandono institucional

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar quiere que este

Pepe Aguilar quiere que este actor de Hollywood lo interprete en su bioserie: “Se parece mucho físicamente”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: así se expresó Facundo sobre el físico de Mariana Botas

La Casa de los Famosos México: Facundo indigna por polémico comentario sobre el físico de Mariana Botas

Mar Contreras revela qué haría con el dinero en caso de ganar La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

Incendio en Roma Sur, CDMX: llamas arrasan departamento y dejan a vecinos entre lágrimas en shock

DEPORTES

Alana vs Gala Supernova Strikers

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025: todos los detalles de la pelea de streamings

Alana Flores imita a Canelo Álvarez para intimidar a Gala Montes previo a la pelea

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

Oro, platas y bronce: delegación mexicana suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025

Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”