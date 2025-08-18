Estas son las personas que sí deben tramitar su CURP Biométrica de manera obligatoria

Este documento incluirá datos biométricos de la población.

La advertencia de Félix Arturo Arce Vargas, director general del Registro Nacional de Población (Renapo), ha despejado una de las principales incertidumbres sobre la CURP biométrica: aunque la obtención de este documento no será obligatoria para toda la población, sí existirá un grupo específico para el que el trámite resultará ineludible.

Según el funcionario, se trata de los padres o tutores legales que deseen gestionar la CURP biométrica para un menor de edad ya que estos deberán contar previamente con su propia CURP biométrica, de lo contrario, el proceso de actualización del documento para el niño o la niña se complicará considerablemente.

Esta disposición introduce un nuevo requisito para las familias mexicanas y anticipa un cambio relevante en la gestión de la identidad oficial.

En este sentido, la CURP biométrica se implementará de manera obligatoria únicamente para ciertos sectores, en particular para los menores de edad y sus responsables legales, mientras que para el resto de la población su obtención será opcional, aunque recomendada por las autoridades.

La nueva CURP Biométrica ayudará a acceder a servicios de salud como un documento de identidad oficial. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El proceso de despliegue de la CURP biométrica comenzó a tomar forma tras la publicación, el 16 de julio, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de las disposiciones que regulan este nuevo documento de identidad.

De acuerdo con la información oficial, la fecha prevista para el lanzamiento de la Plataforma Única de Identidad es el 16 de octubre, momento en el que se espera que las autoridades federales, estatales y locales hayan completado la infraestructura necesaria para el escaneo de datos biométricos.

A partir de ese día, los ciudadanos podrán acudir a los módulos habilitados para registrar sus datos y obtener la nueva CURP.

Actualmente, la implementación de la CURP biométrica se encuentra en una fase piloto en la Ciudad de México, el Estado de México y algunos municipios de Veracruz, donde ya existen módulos disponibles para realizar el trámite.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, aunque la obtención de la CURP biométrica no será obligatoria para todos los ciudadanos, resulta altamente recomendable por las ventajas que ofrece en materia de seguridad y simplificación de trámites.

El objetivo de la CURP biométrica es establecer un documento de identidad desde la primera infancia, dotando a los niños mexicanos de un registro similar al de la credencial de elector, tanto por la cantidad de datos personales que incorpora como por su utilidad en trámites esenciales, como la inscripción escolar.

Para los menores, la CURP biométrica incluirá las 10 huellas digitales, el iris de ambos ojos y una fotografía, todos estos datos encriptados en un código QR.

La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los datos biométricos de los padres o tutores legales quedarán vinculados al documento del menor, lo que permitirá un control más riguroso y seguro de la identidad.

El procedimiento para obtener la CURP biométrica exige que los padres o tutores legales presenten primero su propio documento biométrico antes de gestionar el del menor.

En el caso de los recién nacidos, el primer paso consiste en obtener el acta de nacimiento, requisito indispensable para acceder a la CURP tradicional.

Una vez que ambos documentos estén en manos de los responsables legales, podrán solicitar la CURP biométrica, que quedará enlazada a la de los adultos responsables.

Además, la fotografía del menor deberá actualizarse cada año para mantener la base de datos al día.

La Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el propio Renapo coordinarán el despliegue nacional de la CURP biométrica a partir de octubre.

Mientras tanto, cualquier ciudadano, sin importar la edad, podrá tramitar el documento en los módulos del Registro Civil habilitados, siempre que presente la documentación requerida.