Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de CDMX. (captura de pantalla)

A menos de 24 horas de su enfrentamiento, Alana Flores y Gala Montes acudieron al pesaje realizado previo a su pelea en el Palacio de los Deportes de CDMX.

Una vez más, las contraincantes se volvieron a ver las caras, y muy a su estilo, subieron a la báscula para dar a conocer su peso y la diferencia que existe, tema que causó diferencias desde meses atrás.

(Captura de pantalla)

¿Cuál es la diferencia de peso entre Alana Flores y Gala Montes?

La primera en subir a la báscula fue Alana Flores, quien pesa 55.600 kg; y posteriormente fue el turno de Gala Montes.

La actriz quiso inyectar su propia esencia al momento, por lo que mientras se pesaba mordió un pedazo de pizza, acción que no influyó de ninguna manera, pues el resultado que arrojó la báscula fue de 68.500 kg.

Por lo tanto, la diferencia de peso que existe entre la celebridad de internet y la cantante es de 13 kilogramos, mientras que de altura es de 19 centímetros.

(Captura de pantalla)

Pese a los conflictos que causó dicho tema, el entrenador aseguró que no había problemas con el peso de la streamer, pues recientemente, tuvo un combate en La Velada del Año.

“Todo bien, todo al cien. Ella no tiene ninguna complicación con el peso, viene de una preparación, de una pelea para la velada y ahí se mantuvo. Entonces el peso no dio ningún problema, está muy bien, muy tranquila”, expresó.

Gala Montes comió mientras la pesaban y así reaccionó Alana Flores

Después del pesaje, Gala Montes y Alana Flores tuvieron un careo y compartieron sus últimas impresiones en una breve conferencia que fue transmitida en las redes sociales del evento.

Por su parte, Alana Flores reaccionó a la acción de su compañera de comer pizza mientras subía a la báscula, asegurando que cada una tiene un compromiso diferente.

“Nada, creo que el compromiso habla por si sólo, y se nota la diferencia. Yo mañana me voy a levantar, voy a desayunar un huevito con jamón y fruta porque a mí me gusta cuidar mi estilo de vida, comer saludable y ponerme dedicación”, expresó.

(Captura de pantalla)

Pese a que durante los primeros minutos las contrincantes se mostraron tranquilas y reaccionaron a las preguntas, la tensión se intensificó y todo terminó en advertencias por parte de ambas al recordar los conflictos que surgieron previo a la pelea en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.