“La ching* de tu vida te voy a dar”: El último mensaje de Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Alana Flores y Gala Montes se encuentran en pesaje. (Captura de pantalla)

Alana Flores y Gala Montes volvieron a encender los ánimos durante el pesaje previo a su pelea en Supernova Orígenes. Cabe recordar que luego de que se dio a conocer el enfrentamiento las diferencias no se hicieron esperar.

Con el paso de los meses, la tensión se ha intensificado cada vez más, tanto que, a tan solo unas horas de su enfrentamiento en el Palacio de los Deportes, el intercambio de palabras se volvió a hacer presente.

Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán el domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes ( (X/Supernova Strickers))

Alana Flores advierte a Gala Montes que le pondrá una “chinga”

La tarde de hoy, 16 de agosto, Alana Flores y Gala Montes se volvieron a ver las caras durante su pesaje, donde además de dar a conocer la diferencia de peso que existe, mostraron su emoción por subir al cuadrilátero.

Al principio de la conversación los ánimos parecían estar tranquilos, pero con el paso de los minutos la tensión se intensificó y Alana terminó por lanzar una fuerte advertencia a la actriz.

Todo se detonó cuando Montes aseguró que su contrincante es una persona que “avienta la piedra y esconde la mano”, palabras que Flores no pasó por alto y respondió sin titubeos.

“Mucha gente dice eso, que yo avente la primera piedra, pero yo creo que la primera piedra fue la falta de respeto de no cumplir con lo que estaba prometido. Pero ya estamos aquí, así se dieron las cosas, como quiera la chinga de tu vida te voy a dar”, sentenció.

Alana Flores y Gala Montes se vuelven a enfrentar en el pesaje. (X/Supernova Strickers)

Así respondió Gala Montes a posible “chinga” de Alana Flores

Ante los aplausos y gritos de los presentes, la exparticipante de La Casa de los Famosos México respondió de la misma manera, asegurando que se alimenta de “madrazos”.

“Van a estar de peso los de trompa. Vas a sentir en cada puño al Pancho Rosales”.

La voz de ambas aumentó con el paso de los minutos, tanto que una vez más recalcaron las condiciones a las que tuvieron que acceder para que la pelea se pudiera realizar, y aunque ambas negaron las acusaciones de la otra, Alana concluyó el tema advirtiendo que subira el contrato una vez que gane la pelea.

“Súbelo, te reto, hazlo, a mí no me das miedo. Te digo algo, no se dice, se hace, ya deja de estar diciendo que me vas a hacer, que me vas a pegar, que tenías ganas. ¿Que cachete quieres que ponga, a mí no me das miedo?”, dijo Montes.

Imagen cuenta de X @supernovaboxing