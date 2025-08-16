México

Acusan a familiares de Guadalupe Taddei de apuntarse a programas sociales pese a sueldo millonario

Diversos miembros de la familia Taddei han sido beneficiados con becas que ofrecen grandes sumas de dinero

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
La familia Taddei ha ocupado
La familia Taddei ha ocupado varios puestos de la función pública en el estado de Sonora (especial)

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fue criticada por el posicionamiento de diversos miembros de su familia en puestos de gobierno, sin embargo, las acusaciones incluyen a sobrinos y primos que además de encontrarse en la nómina gubernamental, además han sido beneficiarias de los programas sociales.

Tal es el caso de Ivanna Celeste Taddei Arriola, hija de la consejera, quien se estima que cobró más de 800 mil pesos de beca Conacyt para estudiar una maestría en Innovación educativa en la Universidad de Sonora.

Ella también se desempeñó como diputada de mayoría relativa, por Morena, en el Congreso de Sonora y recientemente fue señalada por haberse inscrito al programa “Conectividad para el Bienestar” para internet gratis en zonas marginadas, pese a tener un sueldo millonario.

Dicho programa ofrece 5 GB mensuales de datos móviles para habitantes de zonas con alta marginación social, que, bajo la ideología de la 4T debería entregarse “primero a los pobres”, lo que la ha hecho blanco de cuestionamientos y le ha generado comentarios de “hipócrita” y “doble moral” en redes sociales.

Por otra parte, su prima, Isabel Cristina Taddei Bringas, Guadalupe Taddei, recibió 12 millones 713 mil pesos del Conacyt. Mientras ciudadanos y usuarios de redes sociales señalan que la institución ha realizado recortes presupuestales que impactan a miles de becas a estudiantes en el extranjero se pone en duda la imparcialidad de la dependencia.

La lista de los familiares que tienen o han tenido puestos en el gobierno incluye a Luis Alonso Taddei Torres, Luis Fernando Piñeda Taddei, Jorge Francisco Piñeda Taddei, Luis Rogelio Piñeda Taddei, Jorge Carlos Taddei Arriola, Ivanna Celeste Taddei Arriola, Pablo Taddei Arriola, así como parientes políticos, como Álvaro Bracamonte Sierra.

Trayectoria de Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei Zavala es una funcionaria electoral mexicana con una amplia trayectoria en organismos electorales. Originaria de Sonora, ha trabajado por más de 25 años en instituciones dedicadas a la organización y vigilancia de procesos democráticos.

Fue consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC), donde promovió la transparencia y la participación ciudadana. También ocupó diversos cargos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que consolidó su experiencia en temas de fiscalización, educación cívica y organización electoral.

En abril de 2023, fue designada como consejera presidenta del INE, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar este organismo autónomo. Su nombramiento generó debate, debido a sus vínculos familiares con figuras políticas, pero también se destacó su experiencia técnica y trayectoria institucional. Al frente del INE, Taddei ha sido criticada por su cercanía con personajes militantes de Morena y ha generado un entorno político altamente polarizado.

Temas Relacionados

Guadalupe TaddeiConacytProgramas del BienestarINEmexico-noticias

Más Noticias

Santoral del 16 de agosto: San Roque y todos los onomásticos que se celebran el sábado

Consulta la lista de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 16 de agosto:

Dos frutas que deberías comer para controlar el peso, fortalecer tu corazón y prevenir infartos

La Profeco informó sobre los precios mínimos y máximos de ambos frutos, además de destacar los beneficios que tienen para la salud

Dos frutas que deberías comer

Esto sería lo que gana semanalmente Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

La integrante de Envinadas ha generado opiniones divididas por su participación en el reality show de Televisa

Esto sería lo que gana

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación

Sigue la transmisión 24/7: Un habitante saldrá de la placa de nominados gracias a la salvación

La Casa de los Famosos

Este es el platillo mexicano más rico del sur del país

La gastronomía nacional es diversa y deliciosa

Este es el platillo mexicano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados donde

Estos son los estados donde opera el Cártel Nuevo Imperio, grupo vinculado al asesinato de Milton Morales

Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Esto sería lo que gana

Esto sería lo que gana semanalmente Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación

Amenaza en el aire: el thriller de Mel Gibson que cautiva a los usuarios de Prime Video México

Merlina conquista el ranking de las mejores series de Netflix México para maratonear

Oso intoxicado y otras 9 películas que puedes disfrutar este fin de semana en Netflix México

DEPORTES

Supernova Strikers 2025: Cuándo y

Supernova Strikers 2025: Cuándo y Dónde ver el evento de boxeo entre creadores de contenido

Óscar Valdez revela cómo vivió el nocaut sufrido ante Vaquero Navarrete: “Es muy frustrante”

¿Cómo quedará el Toluca vs Pumas de acuerdo a la IA?

Cruz Azul vs Santos, IA revela al ganador del partido

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”