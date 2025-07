Guadalupe Taddei rechaza propuesta de sancionar a candidatos que aparecieron en acordeones de la elección judicial

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, en conferencia de prensa el 15 de julio de 2025. Foto: x.com/@INEMexico

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunió para discutir la posible imposición de sanciones a candidatos de la elección judicial que figuraron en propaganda identificada como los “acordeones”. Al respecto, la consejera presidenta Guadalupe Taddei adelantó que no apoyará el proyecto al considerar que se trata de una propuesta ilegal.

En su intervención, luego de haber escuchado el dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización sobre el caso, la consejera adelantó que no respaldará la iniciativa. También mencionó que no existen pruebas suficientes para cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos, por lo que imponer la sanción podría ser considerado como una ilegalidad.

“Existe suficiencia probatoria para acreditar que los hechos investigados son resultado del actuar de un tercero, no de las candidaturas (...) No es un trabajo de suposiciones, no es un trabajo de ‘me imagino’, no es un trabajo de dar una respuesta ejemplar ante lo que estamos viviendo en este momento. La respuesta ejemplar, la sanción, ni siquiera llega a ser sanción ejemplar. Dirán que es un juego o una burla la imposición de estas multas tan pequeñas”, dijo la consejera presidenta del INE.

Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera electoral, propuso la sanción a personas que se beneficiaron con los acordeones en la elección judicial (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Carla Humphrey propone imponer multas a candidatos que aparecieron en acordeones

La consejera Carla Humphrey Jordan sostuvo que la utilización de esta modalidad de propaganda pudo haber impactado en la equidad de la contienda, por lo que los dictámenes de la Unidad de Fiscalización incluyeron la sugerencia de multar con el 10% del tope de gastos de campaña a quienes resultaron electos y fueron beneficiados por esta práctica.

Al presentar el dictamen sobre el caso, la presidenta de la Unidad de Fiscalización del INE subrayó que las personas cuyas candidaturas figuraron en los acordeones recibieron una clara ventaja electoral:

“Las candidaturas que aparecieron en los acordeones se beneficiaron de esa propaganda electoral y, en consecuencia, deben sancionarse dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad en la materia. Por lo anterior, en los proyectos de la cuenta, se nos propone sancionar a tales candidaturas con el 10% de los topes de gastos personales de campaña que, respecto de cada elección, se hayan autorizado”, explicó.

La consejera presidenta consideró que no hay asidero jurídico para imponer la sanción a los y las candidatas (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Los documentos debatidos precisan que, para quienes accedieron al puesto de ministra o ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sanción podría superar los MXN 140.000, mientras que las personas juzgadoras de distrito enfrentarían multas aproximadas a los MXN 22.000. La propuesta de Humphrey también contempla la posibilidad de emitir una amonestación pública para aquellas candidaturas que, aun perdiendo en la elección, aparecieron en los acordeones físicos o digitales que circularon durante la etapa proselitista.

Durante la discusión, la consejera argumentó que si bien algunas de las personas mencionadas en los acordeones trataron de deslindar su responsabilidad al asegurar que no participaron en la elaboración ni en la divulgación del material, ninguna implementó estrategias eficaces para frenar la circulación de la propaganda tras conocer su existencia. Ante este vacío de actuación, Humphrey consideró pertinente fortalecer el marco normativo.