México

Sheinbaum revela que sobornos de empresarios a Pemex desde EEUU “no se concretaron”

La presidenta de México explicó que será la secretaria Raquel Buenrostro quien dé mayores detalles de estos actos ilícitos en la paraestatal la próxima semana

Por Diego Mendoza López

Claudia Sheinbaum dio a conocer
Claudia Sheinbaum dio a conocer que los sobornos a Pemex habrían sido a tres posibles funcionarios de la propia paraestatal | Presidencia de la República

Desde Chetumal, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se la ha dado un nuevo informe respecto a las revelaciones de autoridades de Estados Unidos, donde se señala que dos empresarios mexicanos fueron parte de una serie de presuntos sobornos a funcionarios de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) recientemente.

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo que la información obtenida hasta ahora ha identificado a tres posibles funcionarios que recibieron estos pagos mediante contratos, pero, según ella y la información en su poder, “no se concretaron” durante la administración de Octavio Romero Oropeza:

“Tenemos más información (...). Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a a cabo”, explicó desde “La Mañanera del Pueblo”.

También fue insistente en que será la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, será quien brinde mayores informes respecto a toda la línea de indagatorias que ha llevado su administración hasta el momento.

Mario Alberto Ávila Lizárraga y
Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez son los empresarios mexicanos señalados en EEUU por presunta corrupción en Pemex | Redes sociales

Los presuntos sobornos llegaron en el periodo de Octavio Romero

Información en desarrollo...

