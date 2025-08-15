Sheinbaum revela que sobornos de empresarios a Pemex desde EEUU “no se concretaron”

Claudia Sheinbaum dio a conocer que los sobornos a Pemex habrían sido a tres posibles funcionarios de la propia paraestatal | Presidencia de la República

Desde Chetumal, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se la ha dado un nuevo informe respecto a las revelaciones de autoridades de Estados Unidos, donde se señala que dos empresarios mexicanos fueron parte de una serie de presuntos sobornos a funcionarios de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) recientemente.

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo que la información obtenida hasta ahora ha identificado a tres posibles funcionarios que recibieron estos pagos mediante contratos, pero, según ella y la información en su poder, “no se concretaron” durante la administración de Octavio Romero Oropeza:

“Tenemos más información (...). Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a a cabo”, explicó desde “La Mañanera del Pueblo”.

También fue insistente en que será la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, será quien brinde mayores informes respecto a toda la línea de indagatorias que ha llevado su administración hasta el momento.

Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez son los empresarios mexicanos señalados en EEUU por presunta corrupción en Pemex | Redes sociales

Los presuntos sobornos llegaron en el periodo de Octavio Romero

