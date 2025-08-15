México

Alex Marin es traslado de reclusorio por falta disciplinaria

Autoridades no revelaron los motivos exactos por los que se tomó dicha decisión

Por Jesús Tovar Sosa

El imputado fue traslado de penal. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El polémico productor de contenido para adultos, Alex Marín, ha sido trasladado de reclusorio en el penal de Puente Grande, Jalisco, debido a faltas disciplinarias. La noticia fue confirmada por las autoridades estatales, quienes sin embargo no ofrecieron detalles específicos sobre la naturaleza de las acciones que motivaron la reubicación.

Este cambio se produce en medio de un proceso legal en su contra por graves delitos, incluyendo trata de personas y explotación sexual.

​Alex Marín, cuyo nombre real es Alejandro “N”, fue detenido en Puerto Vallarta y es acusado por la Fiscalía de Jalisco de presuntamente iniciar una relación con una adolescente de 16 años, ganarse su confianza y posteriormente ofrecerla a otras personas a cambio de recibir dinero.

La detención de Alex ocurrió el 28 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco. (Infobae México / Jesús Avilés)

Además, se le imputa grabar estos encuentros para difundirlos en plataformas de contenido para adultos. La detención se llevó a cabo tras una denuncia interpuesta por los familiares de la víctima. Como parte de la investigación, la Fiscalía realizó cateos en tres domicilios en Zapopan, recabando pruebas como mensajes, transacciones bancarias y material audiovisual.

​El 2 de junio de 2025, Alex Marín fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa en el penal de Puente Grande. Sin embargo, su situación legal se complicó aún más con una segunda denuncia, completamente distinta, por presunto abuso sexual infantil agravado. Una audiencia programada para el 10 de julio de 2025 fue aplazada a petición de su defensa, que solicitó revocar su representación legal.

​El traslado de Alex Marín fue confirmado por Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad estatal, quien se limitó a señalar que la medida fue tomada como consecuencia de las faltas disciplinarias cometidas por el productor al interior del penal. Esta falta de información detallada ha dado lugar a especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido.

Autoridadesconfirmaron el traslado . Foto: (iStock)

​Alex Marín, nacido el 27 de abril de 1986, ha ganado notoriedad en el mundo del entretenimiento para adultos no solo por su trabajo de producción, sino también por su controvertido estilo de vida poliamoroso. Ha sido objeto de críticas y debates en redes sociales por llamar a las actrices con las que colabora “novias” o “esposas”.

Estas controversias se han intensificado tras su detención, con declaraciones de personas cercanas que supuestamente desmienten su estilo de vida y lo acusan de maltrato. El caso continúa su curso, y el traslado de reclusorio añade un nuevo capítulo a este mediático proceso legal.

