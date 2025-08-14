México

Detienen a tres hombres en Culiacán, Sinaloa, con armamento y más de 350 mil pesos en fentanilo

También les fueron aseguradas granadas y vehículos

Por Luis Contreras

Parte de las labores en el fraccionamiento (Facebook/Culiacán 24/7)

Tres sujetos fueron detenidos tras un par de cateos en Sinaloa, lo que derivó en el aseguramiento de diversas armas largas y cientos de pastillas de fentanilo y cinco vehículos. Las pastillas del opioide incautadas tienen un valor que supera los 350 mil pesos.

Las revisiones a los dos inmuebles fueron realizadas en Culiacán el 12 de agosto, mientras que los resultados fueron compartidos un día después. A los lugares llegaron elementos militares, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Reportes compartidos por medios locales, como los de Noroeste, indican que los uniformados realizaron los cateos en el fraccionamiento Colinas del Rey, al sur de la capital de Sinaloa. Fue el 12 de agosto que en redes sociales fueron publicadas imágenes que muestran parte de las acciones en el lugar.

Los tres detenidos (SSPC)

Las fotografías muestran elementos de seguridad en vehículos ingresando al fraccionamiento. Parte de la estructura de la entrada al sitio tuvo que ser forzada para permitir el paso de los agentes.

Tenían miles de pesos en fentanilo

Las acciones realizadas en Culiacán forman parte de las acciones relevantes registradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“En Culiacán, con trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, detuvieron a tres hombres, aseguraron siete armas largas, cinco armas cortas, 12 cargadores, 500 cartuchos, tres granadas, dos lanzagranadas, 412 pastillas de fentanilo, además de cinco vehículos”, se puede leer en el reporte diario.

En el sitio fueron aseguradas armas de fuego (SSPC)

El valor del opioide fue calculado por las autoridades federales en 366 mil pesos. Sin embargo, no ha sido revelado el nombre de las personas detenidas.

Otros ocho detenidos en Culiacán, Sinaloa

Otra de las acciones realizadas en la capital del estado gobernado por Rubén Rocha Moya fue la captura de seis personas en la colonia Lomas de la Rodriguera, sitio al que llegaron elementos del Ejército y de la Policía Estatal para realizar el arresto de los sujetos que llevaban cargadores y cartuchos, así como siete armas de fuego (cuatro largas y tres cortas) y un par de Vehículos.

Es decir, sumando las dos acciones mencionadas, fueron detenidas nueve personas en Culiacán. Además, el reporte de la institución encabezada por Omar García Harfuch destaca el arresto de dos individuos que llevaban un arma corta y viajaban en un vehículo en la capital sinaloense, con lo que el total de capturados es de 11.

