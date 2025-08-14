México

Quién es “Chuy”, miembro de alto rango de Los Mayos que compareció en Nueva York luego de ser entregado a EEUU

Jesús Guzmán Castro es señalado por supervisar sicarios, blanqueadores de dinero y transportistas de drogas para el Cártel de Sinaloa

Por Ale Huitron

Guardar
El Gobierno de México, informó
El Gobierno de México, informó que la detención de "Chuy" es un de los avances con el compromiso de pacificar a Sinaloa. Foto: X@OHarfuch

Jesús Guzmán Castro, alias “Chuy” y/o “El Narizon”, compareció este miércoles en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, luego de ser entregado a los Estados Unidos junto a 25 narcos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, al “Chuy” se le acusa de participar en una conspiración para distribución de cocaína a gran escala.

La acusación y los documentos judiciales señalan a Guzmán Castro por desempeñarse como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, a quien se le vincula con la facción de Los Mayos.

Dentro del cártel, el “Chuy” se encargaba de supervisar a numerosos subordinados, entre ellos sicarios, transportistas de narcóticos y blanqueadores de dinero. Además, dirigía el tráfico de cocaína y el lavado de millones de dólares provenientes de las actividades ilícitas de la organización.

La acusación que enfrenta en EEUU es por conspirar para la distribución internacional de cocaína desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2021. De acuerdo con los documentos, Guzmán Castro obtuvo miles de kilogramos de esta droga por parte de organizaciones en Guatemala para transportarlas a los Estados Unidos a través de México.

En caso de ser declarado culpable, Jesús Guzmán podría ser condenado a cadena perpetua.

El Gobierno de México expulsó
El Gobierno de México expulsó a 26 personas a Estados Unidos, esto derivado de presuntos vínculos con distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. (SSPC)

La detención del “Chuy” se efectuó el mes de mayo pasado en una acción encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

EEUU detalló que su aprehensión se realizó mediante una solicitud de arresto provisional emitida por el Distrito Este de Nueva York, y posteriormente enviado a ese país este 12 de agosto.

Además, se le acusa de participar en la liberación de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, durante su detención el 17 de octubre de 2019 durante el Culiacanazo.

En el paquete de narcos entregados por el Gobierno de México se encontraban:

  • Abigael González Valencia, aliasCuini, líder del brazo financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llamado “Los Cuinis”, así como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
  • Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.
  • Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, uno de los líderes del Cártel de los Arellano Félix (CAF).
El Gobierno de México expulsó
El Gobierno de México expulsó a 26 personas a Estados Unidos, esto derivado de presuntos vínculos con distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. (SSPC)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que los narcos entregados a EEUU continuaban delinquiendo dentro de los penales en los que estaban recluidos, por lo que representaban un peligro para la seguridad pública.

Además de continuar con actividades delictivas, los reclusos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o litigios para buscar su libertad anticipada.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaLos MayosChuyentrega 26 narcos EEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Triplemanía 33: todo sobre el magnoevento de AAA, cartelera oficial, hora y transmisión

Será su primer máximo evento tras la adquisición de la empresa por parte de WWE

Triplemanía 33: todo sobre el

Asepxia: el jabón hecho de sérum que convierte el baño en una rutina de belleza

Un nuevo concepto amplía los beneficios de la higiene con resultados inmediatos y visibles

Asepxia: el jabón hecho de

Armando Hernández dedica emotivo mensaje a Julio César Chávez por la situación legal de su hijo Chávez Jr.

El actor se solidarizó con la familia de Julio César Chávez Jr. por las acusaciones que enfrenta

Armando Hernández dedica emotivo mensaje

La historia detrás de la empresa de vinos vinculada a Andrés Manuel López Beltrán: así nació la polémica

La sucursal de la empresa se encuentra en la capital de Jalisco y es el tercer proyecto de iniciativa privada en el que participa el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

La historia detrás de la

Cómo preparar un licuado de proteína con miel para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Este batido es delicioso y mezcla salud y sabor en su composición

Cómo preparar un licuado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jefes de seguridad de los

Jefes de seguridad de los Chapitos y proveedor de fentanilo del Cártel de Sinaloa comparecen en Manhattan, EEUU

Piloto de Los Chapitos entregado a EEUU no participó en la entrega de El Mayo, afirma Harfuch

Así operaban para extorsionar y delinquir dentro de los penales los 26 narcos entregados a EEUU

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Armando Hernández dedica emotivo mensaje

Armando Hernández dedica emotivo mensaje a Julio César Chávez por la situación legal de su hijo Chávez Jr.

Ángela Aguilar le mandó a hacer este regalo a Inti, hija de Nodal y Cazzu

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo rompe su alianza con el Cuarto Día y revela lealtad a Noche

Christian Nodal pide perdón a Cazzu por su relación con Ángela Aguilar: “Me mega enamoré”

DEPORTES

Armando Hernández dedica emotivo mensaje

Armando Hernández dedica emotivo mensaje a Julio César Chávez por la situación legal de su hijo Chávez Jr.

Chris Algieri revela su análisis de la pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford: “Hay mucho en juego”

A qué equipo de la Liga MX podría llegar JJ Macias

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.