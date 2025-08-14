México

Cómo utilizar correctamente el vinagre blanco para eliminar el sarro del inodoro

Existe un truco eficaz para mantener un baño limpio sin necesidad de productos químicos

Por Jazmín González

El vinagre blanco es el ingrediente casero más utilizado para la limpieza del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las tareas más complicadas del hogar es la limpieza del baño, pues a menudo se acumulan manchas y sarro, principalmente en el inodoro; sin embargo, existen algunos ingredientes que ayudan a tener un lugar en óptimas condiciones.

Algunos expertos han recomendado el uso de dos ingredientes caseros para eliminar el sarro del inodoro y conseguir una limpieza efectiva.

Lo único que se necesita es vinagre blanco y agua, la combinación de ambos logrará una limpieza profunda, aunque se recomienda realizar la acción por lo menos una vez a la semana, así se evitará la acumulación de sarro y manchas.

Cómo utilizar el vinagre blanco para eliminar el sarro del inodoro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar el vinagre blanco para eliminar el sarro del inodoro

La aplicación de vinagre blanco para eliminar el sarro en los inodoros ofrece una alternativa doméstica a los productos de limpieza industrializados, por lo que es importante saber cómo utilizarlo para tener mejores resultados.

  1. Mezclar en partes iguales vinagre blanco y agua: la solución resultante deberá ser colocada en una botella con rociador.
  2. Aplicar la solución directamente sobre las zonas con acumulación de sarro: la acidez natural del vinagre logra disolver el sarro en cuestión de minutos, por lo que se sugiere dejar actuar la mezcla antes de cepillar suavemente las áreas afectadas.
  3. Repetir el proceso hasta conseguir los resultados deseados: si la primera aplicación no elimina completamente todas las manchas, se recomienda volver a realizar la técnica.
Vinagre blanco, el aliado para la limpieza del inodoro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que el vinagre, además de ser un producto de origen natural y fácil de conseguir, no implica riesgos químicos relevantes para la persona que lo utiliza ni el medio ambiente, pero es importante usarlo de manera correcta en el mantenimiento del baño.

Por qué el uso del vinagre blanco es muy común para la limpieza del hogar

Además de ser fácil de encontrar y económico, su uso se debe principalmente a su acidez, pues lo convierte en un agente eficaz contra la suciedad y los depósitos de minerales.

El vinagre blanco está compuesto en su mayoría por agua y una proporción de ácido acético, el cual rompe y elimina residuos de cal, manchas de agua dura, restos de jabón y otras acumulaciones presentes en superficies como inodoros, azulejos, grifos y electrodomésticos.

Cómo utilizar el vinagre blanco para eliminar el sarro del inodoro Credito: freepik

Además, se utiliza para desinfectar y neutralizar olores desagradables en diferentes ambientes del hogar; sin embargo, se recomienda evitar su uso sobre materiales sensibles a los ácidos, como el mármol o algunas piedras naturales, ya que puede dañarlos.

