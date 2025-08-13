México

Tras lluvias históricas, el Sistema Cutzamala alcanza su nivel más alto en lo que va del 2025

El sistema de presas acumula casi el doble del almacenamiento en comparación con el que registró en el mes de agosto del 2024

Por Israel Aguilar Esquivel

La presa Valle de Bravo
La presa Valle de Bravo es la que registra el mayor porcentaje de almacenamiento (Cuartoscuro)

La capital mexicana y la zona metropolitana del Valle de México han registrado lluvias atípicas durante agosto del año 2025. Algunas de ellas han sido catalogadas como “históricas” por las autoridades debido al nivel de las precipitaciones. Si bien han causado estragos e inundaciones en la capital, también han sido benéficas para el Sistema Cutzamala.

De acuerdo con el registro del nivel de almacenamiento en el sistema de presas realizado durante el mes de agosto, hasta el corte realizado el lunes 11, el Cutzamala cuenta con un porcentaje que casi duplicó la cifra registrada en la misma fecha, pero del año 2024.

“Cada día rompemos récord. Siempre pensamos que esta es la lluvia más y cada día sale otra peor (...) Con tanta lluvia no vamos a sufrir por falta de agua el próximo año”, declaró Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en conferencia de prensa.

Las lluvias han causado estragos
Las lluvias han causado estragos en CDMX (X/@Bomberos_CDMX)

Según se encuentra registrado en le reporte del mes de agosto, realizado por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, hasta el 11 de agosto del año 2025 el sistema de presas del Cutzamala se encuentra al 64.90% de su capacidad total. En la misma fecha del 2024, la cifra era del 36.84 por ciento.

En la actualidad, el Sistema Cutzamala cuenta con 507 millones 871 mil metros cúbicos de agua repartidos entre sus presas. La más favorecida con las lluvias ha sido la de Valle de Bravo, pues se encuentra al 76.50% de su capacidad.

En el segundo lugar se encuentra la presa de Villa Victoria, cuyo contenedor se encuentra al 53.57% de su capacidad máxima. En el tercer lugar de almacenamiento está la presa de El Bosque, misma que se encuentra al 52.71% de su capacidad máxima.

El nivel registrado en 2025
El nivel registrado en 2025 duplica las cifras de 2024 (REUTERS/Paola Garcia)

El porcentaje de la capacidad del Sistema Cutzamala no solo se ha mantenido por encima de los 60 puntos durante todo agosto, sino que ha aumentado conforme pasan los días y las lluvias se precipitan en el Valle de México. De hecho, las lluvias reportadas el 11 de agosto fueron las de mayor intensidad en lo que va del mes y beneficiaron el contenido de la presa Valle de Bravo y El Bosque.

El Sistema Cutzamala es un complejo de infraestructura hidráulica que abastece de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo parte de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. El sistema capta agua de diferentes presas ubicadas en el estado de Michoacán y la transporta a través de acueductos y estaciones de bombeo por más de 300 kilómetros hasta su destino final. Su importancia radica en que provee cerca del 25% del agua que consume la región, una de las más pobladas del país, ayudando a paliar la escasez y garantizar el suministro.

