La planta que elimina paño negro e impurezas del rostro y cuello que es muy común, pero pocos saben sus beneficios (Wikipedia)

El paño negro es una alteración cutánea caracterizada por la aparición de manchas oscuras y difusas en el rostro y cuello, asociada a una producción irregular de melanina, factores hormonales o exposición solar excesiva.

Esta condición, que afecta la apariencia de la piel y puede reducir la autoestima de quienes la padecen, es tratada habitualmente por dermatólogos, quienes indican terapias tópicas, bloqueadores solares y, en ocasiones, procedimientos específicos. Dentro de la medicina tradicional mexicana, existen alternativas naturales que pueden complementar los tratamientos médicos bajo estricta supervisión de especialistas, entre ellas, una planta de uso cotidiano que permanece desapercibida para gran parte de la población.

De acuerdo con el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), diversos remedios a base de plantas han sido empleados durante siglos para mejorar afecciones cutáneas como el paño negro, el acné y las impurezas en la piel del rostro. El compendio universitario menciona que algunas especies poseen compuestos que ayudan a reducir manchas oscuras, limpiar los poros y calmar irritaciones, siempre como parte de un manejo médico integral y no como sustitutos del diagnóstico profesional.

La utilización de recursos botánicos en el área cosmética y dermatológica se ha documentado en comunidades del centro y sur del país, que asocian la higiene y la apariencia de la piel con prácticas preventivas y tratamientos sencillos a partir de ingredientes accesibles. Entre estas alternativas se encuentra una planta de cultivo extendido, con propiedades confirmadas y aplicaciones avaladas por la universidad mexicana.

Esta condición afecta la apariencia de la piel y puede reducir la autoestima de quienes la padecen (Freepik)

Avena, el aliado natural para eliminar paño negro y combatir impurezas cutáneas

La avena (Avena sativa L.), planta anual perteneciente a la familia de las Gramíneas, reconocida principalmente por su valor nutricional y comercial. Según el Atlas de la UNAM, la avena forma parte de la medicina tradicional mexicana gracias a su potencial para limpiar, proteger y suavizar la piel del rostro y cuello. En zonas como Puebla y el Estado de México, se utiliza en forma de cocimiento sobre heridas y zonas afectadas, aprovechando la acción limpiadora y emoliente de sus compuestos.

La avena contiene saponinas, vitaminas del grupo B y minerales, elementos que favorecen la eliminación de células muertas, la reducción de manchas oscuras (como el paño negro) y la disminución de impurezas que originan acné y puntos negros. La evidencia recopilada por la UNAM indica que el cocimiento de la planta, aplicado como tónico o mascarilla, ayuda a mejorar la textura y claridad de la piel, mientras que su empleo sistémico tiene efectos benéficos adicionales. “En Puebla, se recomienda el uso de la avena para curar las heridas, lavándolas con el cocimiento de toda la planta, las veces que sean necesarias”, consigna el Atlas.

Más allá del uso externo, el consumo regular de la avena reforzada en la dieta ejerce efectos positivos sobre el metabolismo, la salud hormonal y la respuesta inflamatoria, factores que también inciden en la calidad y apariencia del rostro.

Avena, el aliado natural para eliminar paño negro y combatir impurezas cutáneas (DPIRD)

Cómo utilizar la avena contra paño negro e impurezas, según la UNAM

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM recomienda aplicar la avena en forma de cocimiento o mascarilla sobre la piel afectada para limpiar manchas y reducir impurezas. La receta tradicional empleada en varias comunidades consiste en hervir la planta completa —tallos, hojas y frutos— para extraer sus activos y utilizarlos en el aseo diario del rostro y cuello.

Receta tradicional para aplicar avena contra paño negro e impurezas (de acuerdo con la UNAM):

Lavar y desinfectar tallos, hojas y frutos de avena fresca. Colocar un puñado de la planta en un litro de agua y hervir durante 10 a 15 minutos. Dejar enfriar la infusión hasta alcanzar temperatura ambiente. Colar el líquido y utilizarlo para lavar la piel del rostro y cuello, frotando con suavidad la zona afectada, dos veces al día. Alternativamente, preparar una mascarilla mezclando la infusión con harina de avena hasta obtener una pasta, aplicarla durante 10 a 15 minutos y enjuagar con agua tibia.

En el Estado de México y Puebla, la avena es apreciada por su capacidad para tratar heridas, mejorar el aspecto de la piel y promover su cicatrización. Los especialistas recomiendan que cualquier uso de plantas medicinales contra el paño negro y otras afecciones cutáneas se supervise siempre por un dermatólogo, con el objetivo de descartar alergias y evitar complicaciones.

Cómo utilizar la avena contra paño negro e impurezas, según la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de la avena como remedio natural en el cuidado de la piel se mantuvo durante siglos, pero sus beneficios permanecen poco difundidos fuera del ámbito de la medicina tradicional. Con el respaldo de investigaciones realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, se abre una vía para la integración responsable de la botánica mexicana a los protocolos de higiene y tratamiento estético, fomentando el uso informado y seguro de los recursos naturales de fácil acceso.