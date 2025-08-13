Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

El hombre capturado es originario de Sinaloa (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

Un hombre identificado como Almicar “N” fue detenido en Sonora luego de que elementos de seguridad se dieron cuenta que manejaba un vehículo con más de 800 kilogramos de droga que estaba entre galones de refresco.

El 12 de agosto la Mesa de Seguridad Estatal informó la detención de un sujeto de 53 años en el puesto de revisión militar “Cucapah”, en el municipio de San Luis Río Colorado, el hombre conducía un vehículo procedente de Monterrey, Nuevo León y pretendía llegar a San Quintín, Baja California.

“Elementos de la Guardia Nacional observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos Gamma”, es parte de lo informado por las autoridades, quienes detallaron que luego de una inspección a la zona de carga fueron hallados paquetes que tenían una sustancia granulada.

Una prueba reveló que la sustancia hallada en la unidad era clorhidrato de metanfetamina. En total fueron contabilizados mil 863 paquetes, cada uno con un peso aproximado de 450 gramos.

Parte de la droga estaba en galones de refresco (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

Junto con dichos paquetes fueron asegurados 74 galones con capacidad de 10 litros cada uno y en los que había posible metanfetamina líquida. Asimismo, como resultado del hallazgo de droga fue incautado el tractocamión blanco marca Kenworth.

Es por ello que lo asegurado y la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes por el hallazgo de 838 kilos de la droga con características propias del “cristal”.

Las fotografías compartidas por las autoridades estatales muestran a los agentes militares y de la Guardia Nacional custodiando al hombre detenido y a los diversos contenedores y bolsas con las sustancias referidas. De igual manera, el reporte señala que el individuo capturado es originario de Reforma, Sinaloa.

Más de media tonelada de metanfetamina hallada en Sonora

También fue asegurado un vehículo pick up (Especial)

El aseguramiento reciente de droga se suma a la incautación de más de 3 millones de dosis de metanfetamina en el municipio de Guaymas, específicamente en el poblado de Vícam, donde elementos de seguridad hallaron 584 kilos de la droga.

De igual manera, como parte de las labores al sur del estado gobernado por Alfonso Durazo, fue asegurado un vehículo pick up Chevrolet de color rojo.

Lo anterior se suma al aseguramiento de una avioneta tipo Cessna que aterrizó en una pista clandestina en Cajeme. Miembros de la Secretaría de Marina (Semar) le dieron seguimiento al vehículo y lograron interceptarlo para detener al conductor del mismo, quien viajaba con dosis de metanfetamina.