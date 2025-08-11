Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

El sitio estaba oculto entre la maleza (Guardia Nacional)

Un laboratorio clandestino que, al parecer, era usado por integrantes de la delincuencia organizada fue hallado en Chiapas luego de que elementos de seguridad se dieron cuenta que estaba oculto entre la maleza.

Las instalaciones usadas para la fabricación de drogas sintéticas fueron halladas y deshabilitadas por elementos de la Guardia Nacional que realizaban recorridos de vigilancia en la localidad San Luis, en el municipio de La Trinitaria.

Fue en dicho sitio que los uniformados, en conjunto con miembros del Ejército, hallaron una estructura improvisada en donde había artefactos de un laboratorio, además de utensilios.

El sitio ubicado ior los agentes (Guardia Nacional)

Cuando los efectivos revisaron la construcción encontraron una decena de contenedores con capacidad de mil litros y con una sustancia líquida de la que no fue detallada su naturaleza, 14 tambos con una sustancia líquida y con capacidad de 200 litros.

En el lugar también había ocho cilindros de gas con capacidad de 30 kilos, además de seis reactores y un par de cilindros metálicos con quemador. Sumado a lo anterior, los guardias nacionales también hallaron:

- Un cilindro de aluminio

- 50 tambos de 200 litros de capacidad

- 70 tambos de 50 litros de capacidad

- Una camioneta todo terreno

La unidad asegurada (Guardia Nacional)

“El hallazgo se registró durante recorridos de seguridad en las inmediaciones de la localidad San Luis”, es parte de lo informado por la institución de seguridad, la cual compartió imágenes que muestran parte de lo hallado en el lugar.

Diversos contenedores de color azul debajo de un techo de lámina, una camioneta blanca, todo ello en una zona llena de árboles, es parte de lo asegurado por la Guardia Nacional.

Los inicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean realizados las averiguaciones en el caso. Por estas acciones no fueron reportadas personas detenidas.

Parte de lo incautado (Guardia Nacional)

Laboratorio clandestino en Chiapas con más de dos toneladas de metanfetamina

Cabe recordar que apenas el pasado 9 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un cateo y la inhabilitación de un laboratorio clandestino en Chiapas.

Los agentes acudieron a la comunidad de Margarita Maza de Juárez para revisar un predio donde se almacenaban sustancias para la fabricación de droga sintética.

“Mediante un despliegue coordinado, se ejecutó la orden de cateo, donde hallaron 2,500 kilos de metanfetamina, un arma de fuego, cuatro camiones, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos”, destacan el informe.