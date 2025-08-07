Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

El exdirector es investigado por presuntos delitos vinculados a violaciones de Derechos Humanos. Foto: RRSS

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención del exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio “N”, y de cinco agentes de la corporación este jueves 7 de agosto.

De acuerdo con la información, la aprehensión se ejecutó por su presunta participación en delitos relacionados a violaciones de Derechos Humanos.

El Ministerio Público local detalló que este día se cumplimentaron 6 ordenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con hechos denunciados y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Hasta el momento no se han brindado más detalles respecto a la investigación que se realiza en su contra, sin embargo, la fiscalía aseguró que conforme los tiempos procesales lo permitan ampliarán la información.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Manuel Emilio “N” fue aprehendido a las 10:20 horas de este jueves en un domicilio ubicado en la colonia Monterosa del municipio de Hermosillo, Sonora.

El exdirector de la Policía Municipal vestía un short de tela color azul, sudadera color negro con la leyenda Arizona y chanclas del mismo color. Además es descrito como un hombre de tez blanca, sin cabello ni barba, de complexión robusta y aproximadamente 1.75 metros de estatura.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

*Información en desarrollo...