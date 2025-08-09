Golpe a la delincuencia en Sonora: aseguran más de 3 millones dosis de metanfetamina

Foto: Especial

La Mesa Estatal de Seguridad informó el decomiso de más de media tonelada de metanfetamina que se ubicaba al interior de un vehículo en el poblado de Vícam del municipio de Guaymas, Sonora.

Esta incautación de 584 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a más de tres millones de dosis, representa uno de los decomisos recientes más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en el sur de Sonora.

Según los datos oficiales, este operativo conjunto fue ejecutado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano como resultado de las acciones coordinadas por la Mesa Estatal de Seguridad en la región de Vícam.

Las autoridades destacaron que el decomiso de “más de media tonelada de este narcótico representa un golpe significativo contra la delincuencia, al impedir que llegue a las calles y ponga en riesgo a la ciudadanía”.

Foto: Especial

El aseguramiento se llevó a cabo por parte de los efectivos federales durante un operativo, en el que además de la metanfetamina, incautaron un vehículo tipo pick up de color rojo marca Chevrolet.

La droga incautada quedó bajo custodia del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Aseguran 40 mil cartuchos que pretendían trasladar a México desde EEUU

Dos hombres provenientes de los Estados Unidos fueron detenidos por agentes de la Guardia Nacional (GN) en Chihuahua cuando intentaban ingresar 40 mil cartuchos de diversos calibres a territorio mexicano.

La aprehensión de los sujetos, de quienes no se precisó identidad ni nacionalidad, ocurrió en el cruce fronterizo “Puerto Palomas”, ubicado en el municipio de Ascensión del estado de Chihuahua.

Foto: Guardia Nacional

De acuerdo con la información, los hoy detenidos arribaron a la ciudad fronteriza a bordo de una camioneta proveniente de Nuevo México, Estados Unidos.

Al arribar, los guardias federales, en coordinación con oficiales de Comercio Exterior, procedieron a realizar una inspección al vehículo con el objetivo de inhibir posibles comisiones de delito.

Durante la acción, los agentes localizaron 51 cajas de cartón que contenían un total de 40 mil cartuchos útiles de calibre 5.56 mm y 7.62 mm.

Ante el hecho, tanto los dos hombres como lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.