Dos presuntos agresores de Susan Saravia, joven que denunció violación grupal en Campeche, se entregan voluntariamente

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que Jorge ‘N’ y Jesua ‘N’, dos de los tres presuntos agresores de Susan Saravia, joven que denunció haber sido víctima de una violación grupal en ese mismo estado, se entregaron voluntariamente esta mañana ante las autoridades.
“En seguimiento a las investigaciones por el delito de violación tumultuaria en agravio de la ciudadana Susan “N”, este día se presentaron de manera voluntaria ante esta institución Jorge “N” y Jesua “N”, quienes se encuentran relacionados con los hechos referidos", se lee en un comunicado.
Información en desarrollo...
