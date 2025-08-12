México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados por las lluvias de este 12 de agosto

Checa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Por Infobae Noticias

Guardar
Vuelos cancelados y retrasados en
Vuelos cancelados y retrasados en el AICM por segundo día de lluvias. (X/@RNG_94)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en tiempo real de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas del 12 de agosto.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy 12 de agosto 2025

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM424

Destino: Miami

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:05

Estado: Cancelado

Vuelo: Y43912

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Volaris

Hora: 01:30

Estado: Demorado

Vuelo: CM857

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 02:00

Estado: Demorado

Vuelo: TK190

Destino: Estambul

Aerolínea: Turkish Airlines

Hora: 03:20

Estado: Demorado

Vuelo: UA1085

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 04:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AC2194

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Fonacot 2025: ¿Cómo solicitar el Crédito Mujer, cuáles son los requisitos y beneficios?

Es un financiamiento diseñado para apoyar a las mujeres trabajadoras formales en México

Fonacot 2025: ¿Cómo solicitar el

¿Lluvia o calor extremo? Checa si tu estado está en la lista de alerta del SMN este martes 12 de agosto

Protección Civil y el SMN instan a la población a tomar precauciones por lluvias, vientos fuertes y calor intenso

¿Lluvia o calor extremo? Checa

Pumpkin Spice Latte en CDMX: cuándo y dónde conseguirlo este 2025

Esta es una de las bebidas más populares en la época otoñal

Pumpkin Spice Latte en CDMX:

Pronóstico del clima para Culiacán para este 12 de agosto 2025

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima para Culiacán

Resultados del Tris del 11 de agosto 2025, lista completa de ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris del 11
MÁS NOTICIAS

NARCO

El presunto correo que El

El presunto correo que El Mencho mandó a Sedena: vinculaba a empresario ligado a sobornos en Pemex con Los Zetas y ofrecía 10 mdd por él

Secretario de Defensa de EEUU lanza advertencia a cárteles mexicanos: “Sabemos más de lo que piensan”

Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

ENTRETENIMIENTO

Pumpkin Spice Latte en CDMX:

Pumpkin Spice Latte en CDMX: cuándo y dónde conseguirlo este 2025

Presunto fraude de Televisa en La Casa de los Famosos fue expuesto con esta nota publicada por ‘Las Estrellas’

¿Qué pasó en la Casa de los Famosos México la madrugada de este lunes 12 de agosto?

Elaine Haro habló sobre la atracción que siente por Aarón Mercury: “No es mutuo, lo presiento”

Macabro 2025: programación, actividades, sedes y todo sobre el Festival Internacional de Cine de Horror de CDMX

DEPORTES

Pelea de Alana Flores vs

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México