Ex esposa de Facundo sale en su defensa por pesada broma a Aldo de Nigris: “Jode por naturaleza”

Esmeralda Palacios defiende la integridad de Facundo tras la controversia por su broma en televisión (Archivo)

“Facundo podrá ser el que jala el tapete para que te caigas porque el chiste y el rating siempre prevalecerán ante todo, pero también será el que te pone el tapete si tienes que cruzar una corriente para salvarte”.

Con esta frase, Esmeralda Palacios —exesposa y madre de los hijos del conductor— sintetizó en su cuenta de Facebook la compleja personalidad de Facundo, en medio de la controversia que desató su reciente broma a Aldo De Nigris durante la fiesta de La Casa de los Famosos México.

La viralización del video, donde Facundo retira de forma abrupta una alfombra mientras De Nigris bailaba, provocó una oleada de críticas y solicitudes de expulsión inmediata del programa, mientras otros defendían la actitud de De Nigris, quien pudo haber resultado gravemente herido.

La escena, grabada por Shiky y difundida en redes sociales, mostró a Facundo quitando el tapete bajo los pies de De Nigris, lo que ocasionó su caída ante la mirada de los demás participantes.

Usuarios en redes condenaron la situación (Vix)

La reacción de los presentes osciló entre la risa y la preocupación, reflejando la ambigüedad que suele imperar en la convivencia de los realities. El propio Facundo, tras restar importancia al incidente en un primer momento, reconoció horas después ante sus compañeros: “Sigo pensando que fue demasiado tosco, wey. Me pasé de verg*. Tendría que haber sido a la mitad de velocidad para que hubiera estado cag...”.

Esta autocrítica evidenció un cambio de perspectiva en el conductor, quien admitió haber buscado a De Nigris en privado para disculparse: “Yo fui otra vez y le dije: ‘Tío, de verdad que no te ha pasado nada’”.

La polémica no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los seguidores de De Nigris exigieron a la producción de La Casa de los Famosos México que tomara medidas.

La broma de Facundo a Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México desata polémica en redes sociales (Infobae México)

Muchos internautas subrayaron que, aunque se trató de una broma, el desenlace pudo haber sido peligroso. La presión digital se tradujo en un debate polarizado: mientras algunos pedían la expulsión de Facundo, otros defendían su carácter irreverente y su historial como figura pública.

En este contexto, la intervención de Esmeralda Palacios resultó significativa. Tras casi dos décadas de convivencia y doce años de matrimonio con Facundo, Palacios compartió una extensa reflexión en la que defendió la integridad del conductor.

“Ese es Facundo, el que jode por naturaleza, pero tiene de los corazones más buenos que conozco”, escribió, aludiendo tanto a su carácter provocador como a su disposición para ayudar a quienes lo rodean.

Palacios relató que, pese a las diferencias y discusiones tras el divorcio, Facundo nunca dejó de apoyar a su familia: “Jamás ha dejado de estirar la mano cuando se lo he pedido, y siempre ha estado ahí para mí, para mis hijos y para mi esposo, (pintado su raya y sin ejercer sentimientos hacia mí que quede claro) ¡Pero siempre ha estado ahí!”.

La reflexión de Esmeralda Palacios destaca la compleja personalidad y el apoyo familiar de Facundo (IG)

La exesposa del conductor también abordó la educación de sus hijos en común, destacando las diferencias de criterio entre ambos: “¿Saben cuántas veces desde que me divorcié hemos peleado por su educación? Jajaja INCONTABLES porque no pensamos igual, ni parecido, porque él tiene una manera de educar desde la razón y la verdad, y yo desde los valores y el fortalecimiento; cada uno desde su trinchera, ¡pero válidos al final! Y con el mismo objetivo: hacer de nuestro círculo uno de lealtad y preocupados tanto por el de al lado, como por el planeta”.

La viralización del episodio y la reacción de Palacios pusieron en primer plano la tensión entre el humor transgresor y los límites de la convivencia televisiva.