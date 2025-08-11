México

Detienen en menos de un día a dos personas en el Metro de CDMX por saltarse los torniquetes

El arresto de estas dos personas, quienes pretendían ingresar sin pagar el pasaje, ocurrieron en hechos distintos de las Líneas 1 y 7

Por Omar Martínez

Dos personas fueron detenidas por
Dos personas fueron detenidas por saltarse los torniquetes en menos de un día. (Crédito: Cuartoscuro)

En menos de un día, dos personas fueron detenidas por elementos de la Policía Auxiliar del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México por saltarse los torniquetes.

Fue el director General del Metro de la capital del país, Adrián Rubalcava, quien notificó sobre el arresto de estas dos personas, quienes realizaron esta acción para evitar pagar su pasaje.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el funcionario capitalino expresó por la tarde del pasado sábado 9 de agosto sobre el arresto de una mujer por haber saltado los torniquetes. En tanto, poco después del mediodía de este domingo 10 del presente mes, reportó sobre la detención de un hombre por realizar este mismo acto.

Por lo tanto, fueron dos hechos totalmente diferentes ocurridos en menos de 24 horas, donde los dos pasajeros fueron detenidos por no haber pagado la tarifa de cinco pesos y haberse saltado los torniquetes.

Una mujer fue detenida en
Una mujer fue detenida en la Línea 7 por saltarse los torniquetes. Foto: X/@AdrianRubalcava.

El primer caso fue el de una mujer que saltó los torniquetes de la Línea 7 al momento de ingresar, por lo que no pagó la tarifa correspondiente.

Los hechos ocurrieron en la estación San Joaquín de esta ruta que va de El Rosario a Barranca del Muerto; como se mencionó anteriormente, ocurrió la tarde del pasado sábado 9 de agosto.

Luego de que elementos de la Policía Auxiliar del Metro de la Ciudad de México se percataran del acto de la mujer, la detuvieron para que posteriormente la presentaran ante las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.

El siguiente caso ocurrió poco antes de las 14:00 horas de este domingo 10 de agosto en la estación Balderas de la Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán.

El sujeto fue detenido luego
El sujeto fue detenido luego de saltar los torniquetes y evitar pagar en la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X/@AdrianRubalcava.

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de Salomón ‘N’, de 25 años de edad, quien fue arrestado por los elementos de seguridad del Metro capitalino.

Señalaron que fue presentado ante las autoridades correspondientes una vez que fue detenido.

Autoridades del Metro de la Ciudad de México y del municipio de Naucalpan trabajarán para mejorar una estación de la Línea 2. Crédito: X/@MetroCDMX.

Detención en el Metro de CDMX por brincar la zona de torniquetes

Adrián Rubalcaba informó al darse a conocer la detención de estas dos personas que no habrá tolerancia para infractores.

Manifestó que esta práctica anteriormente era frecuente, pero ahora, aseveró, será sancionada.

“Esta práctica, que en el pasado era frecuente, a partir de ahora será sancionada con todo el rigor de la ley. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Metro de la Ciudad de México actuarán con firmeza para garantizar el orden y el respeto a las normas”, dijo el funcionario capitalino.

Adrián Rubalcava, director del Metro
Adrián Rubalcava, director del Metro de la CDMX, señaló que saltarse los torniquetes ahora será motivo de arresto. Crédito: X/@AdrianRubalcava.

