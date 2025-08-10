Línea A del Metro CDMX: anuncian cierre de estaciones por obras eléctricas este 10 de agosto

Línea A del Metro CDMX suspende servicio la noche de este 10 de agosto (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que este domingo 10 de agosto la Línea A suspenderá servicio en todas sus estaciones. Por medio de un comunicado advirtieron a los usuarios que la salida de trenes en ambas direcciones (Pantitlán - La Paz) concluirá horas antes de la medianoche.

Luego de las recientes fallas en la operación de la línea morada, personal del STC Metro informó que durante la noche del 10 de agosto estarán realizando trabajos de instalaciones eléctricas, por lo que no habrá servicio en toda la Línea A del Metro CDMX.

La circulación de los convoyes en ambas direcciones dejarán de pasar por la noche, a lo largo de la tarde de este domingo la operación de la línea morada será normal. Personal del STC se encargará de orientar a los usuarios cuando el servicio sea suspendido.

¿A qué hora cierran la Línea A del Metro CDMX este 10 de agosto?

Clara Brugada explicó que ya trabajan para diseñar el proyecto de remodelación de la Línea A del Metro CDMX Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

Según explicó el Metro CDMX en un comunicado, a partir de las 22:00 horas de este 10 de agosto se suspenderá el servicio. Es decir que las todas las estaciones cerrarán dos horas antes de las 24:00 horas, horario habitual en el que deja de dar servicio la red del STC Metro.

Precisaron que la última corrida de trenes, tanto en La Paz como en Pantitlán, saldrá alrededor de las 21:30 horas de las respectivas terminales, posteriormente las estaciones suspenderán su servicio para lo que resta de la noche.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informa que el día de hoy el servicio de trenes de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz y viceversa, concluirá a las 22:00 horas. Las últimas corridas de los trenes saldrán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas”, informaron.

Anuncian cierre de la Línea A del Metro la noche del 10 de agosto (X/ @MetroCDMX)

Personal del Metro CDMX estará realizando trabajos en el tramo de Guelatao - Tepalcates. “Esta medida obedece a trabajos de instalaciones electrónicas y eléctricas, que se efectuarán en el tramo Guelatao - Tepalcates, los cuales serán coordinados por los técnicos del Metro”, añadieron.

Durante las horas que esté cerrada la Línea A, autoridades capitalinas explicaron que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindarán servicio en el tramo de Pantitlán a Santa Marta en un horario de 22:00 a 24:30 horas en ambas direcciones.

¿Cuándo terminan los trabajos en la Línea A del Metro CDMX?

Línea A Metro CDMX cerrará temprano este domingo 10 de agosto (X/ @MetroCDMX)

De acuerdo con el personal del Metro CDMX prevén que los trabajos en los sistemas eléctricos no demoren más de un día. A lo largo de la noche del domingo realizarán las maniobras para que el lunes 11 de agosto el servicio opere de manera regular.

“El servicio de la Línea A iniciará mañana de manera normal, en punto de las 05:00 horas, como es habitual en las 12 Líneas del Metro de lunes a viernes”, precisaron.