Línea 2 del Metro CDMX: joven es detenida por rayar un vagón en Pino Suárez

Detuvieron a una persona por rayar un vagón en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron la detención de una joven en la estación Pino Suárez, en el pasillo de la Línea 1 y 2.

De acuerdo con lo que compartió Rubalcava, la detención se realizó debido a que la mujer estaba rayando uno de los vagones de la Línea 2 del Metro, por lo que procedieron con la detención de la persona.

Por medio de una publicación en redes sociales, el director del Metro CDMX explicó que la persona detenida fue identificada como María ‘N’ de 30 años de edad. Fue llevada ante las instancias correspondientes para iniciar el proceso legal correspondiente.

Detuvieron a una mujer por rayar un vagón del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

"SEGURIDAD: #PinoSuárez Líneas 1 y 2. María “N”, 30 años, fue detenida tras dañar con pintas un tren del @MetroCDMX.Pintar trenes es una falta grave que puede considerarse como DELITO por daño a vías de comunicación y propiedad del Gobierno de la CDMX. Será presentada ante las autoridades competentes.No toleraremos vandalismo. El Metro es de todos y debemos cuidarlo“, publicó.

Metro CDMX inicia carpeta de investigación contra la mujer que rayó un vagón en la Línea 2

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició una carpeta de investigación contra la mujer de 30 años que fue detenida por grafitear un vagón del Metro CDMX en la Línea 2.

De acuerdo con lo que explicó el director del STC Metro, reforzarán la seguridad para evitar este tipo de delitos.

"Queda iniciada carpeta de investigación por DELITO de daño a la propiedad del Gobierno de la CDMX contra la persona que ayer realizó pintas dentro y fuera de vagones del @MetroCDMX. Dañar el Metro con pintas ya es delito y puede marcar tu historial de por vida. No lo hagas. Cuidemos el Metro, es de todos“, finalizó.

Iniciaron investigación contra mujer que rayó el vagón del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

¿Cuál es la multa por rayar un vagón del Metro CDMX?

Rayar o grafitear instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México constituye una infracción administrativa, según la Ley de Cultura Cívica de la CDMX. La sanción puede consistir en una multa económica que va de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango aproximado de 1,100 a 4,140 pesos mexicanos, dependiendo del valor vigente de la UMA. Además, la persona infractora puede recibir arresto de 13 a 24 horas o ser obligada a realizar trabajo comunitario.

Estas sanciones buscan inhibir el daño a bienes públicos y preservar la infraestructura del metro, considerado patrimonio de la ciudad.