La CURP puede ser consultada en línea (X/@EnsedeCiencia)

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es uno de los documentos más relevantes en México para la identificación personal, así como para la consolidación de trámites en diversos sectores y de muy variados tipos. Para ello, contar con la clave en físico, así como digital puede ser de utilidad para la ciudadanía.

Con la finalidad de facilitar su accesibilidad a la mayoría de la población en México, el gobierno ha implementado una plataforma en internet a través de la cual es posible obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) con la verificación y sin ningún costo.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un identificador alfanumérico utilizado en México para registrar de manera individual a cada persona residente en el país, sean ciudadanos o extranjeros. Su objetivo es facilitar el manejo de información en trámites y servicios gubernamentales.

La CURP deberá estar certificada para que los estudiantes puedan registrarse en las becas del gobierno federal (X@BecasBenito)

La CURP se compone de 18 caracteres derivados de datos personales como nombre, fecha y lugar de nacimiento, y sexo. Su uso es obligatorio en gestiones oficiales, inscripciones escolares, servicios de salud y trámites ante distintas dependencias federales y estatales.

Así puedes obtener la CURP certificada totalmente gratis

Para poder obtener el documento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) es necesario que la persona interesada cuente con un dispositivo con acceso a internet. A través del mismo, debe acceder a la dirección https://www.gob.mx/curp/, así como https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/renapo/inicio2020.jsp, y comenzar el proceso.

En caso de que la persona conozca su CURP, debe ingresarla en el campo requerido. De lo contrario, deberá proporcionar algunos otros datos como nombre completo, sexo, fecha de nacimiento y entidad federativa. En ambos casos se debe proporcionar el código de verificación y dar clic en el botón “Buscar”.

El trámite es diferente al de la CURP biométrica (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Posteriormente, se mostrará en la ventana el documento con los datos de la persona. En ese momento, la página dará la opción de imprimir el documento con la leyenda “CURP certificada”. Al dar clic, quedará almacenado en el dispositivo de consulta en formato PDF para su consulta futura o impresión.

Es importante mencionar que el código de verificación es la combinación alfanumérica que se muestra en una cuadrícula en la parte superior derecha de la ventana de consulta. Se trata de un dispositivo de seguridad para evitar el robo de datos a través de robots. En caso de no ingresarlo correctamente, la página mostrará uno nuevo hasta que coincida y permita continuar con la consulta.

Cabe recordar que la consulta de la CURP certificada en línea es diferente al trámite de la CURP biométrica, misma que fue aprobada a través de la reforma a la Ley General de Población.