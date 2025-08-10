México

Abelito se enoja como nunca en La Casa de los Famosos México ante la falta de comida: “vale madr*”

Este domingo los habitantes están preocupados por la desaparición de la comida que se encontraba resguardada en el congelador y que ya no está en su lugar

Por Armando Pereda

El influencer se ha ganado
El influencer se ha ganado el cariño del público - Foto: lacasafamososmx

Durante las dos primeras semanas de transmisiones de La Casa de los Famosos México 3, el influencer Abelito se ha distinguido por su carisma, sentido del humor y actitud positiva. Ha cantado, bromeado y provocado risas entre sus compañeros de reality.

No obstante, la tarde de este domingo mostró un lado poco visto: el de un Abelito visiblemente molesto o por lo menos así fingió estar.

El incidente ocurrió cuando los habitantes descubrieron que las reservas de alimentos del congelador habían desaparecido. Fue Dalílah Polanco quien informó a sus compañeros sobre la situación.

Dalílah Polanco se enoja tras lo sucedido. Crédito: La Casa de los Famosos México

La actriz precisó que lo sustraído incluía pechugas de pollo listas para cocinar, carne de res y costillitas, lo que generó inconformidad entre todos los presentes.

Abelito explota ante la desaparición de comida

En un inicio, Abelito desconocía lo ocurrido, pero al recibir la noticia su habitual semblante alegre dio paso a un evidente enojo, aunque en realidad él como Aldo de Nigris fueron los responsables de la desaparición de la comida.

“Nos chingaron la carne”, soltó Ninel Conde, mientras Abelito apenas procesaba la noticia, por lo que dijo lo siguiente:

“Cada semana nos van a dar lo que ganamos y compramos, pero tenemos el derecho de dejarlo en el refrigerador”, reclamó, visiblemente molesto.

Mariana Botas puntualizó que lo desaparecido no estaba en el refrigerador, sino en el congelador. Entre el inventario perdido, mencionó un paquete de arrachera y carne molida. “No mamen, no alcanzamos a hacer el espagueti a la boloñesa… se chingaron la carne”, estalló Abelito, provocando un silencio incómodo en la sala.

El Abelito (Instagram/Captura de pantalla)
El Abelito (Instagram/Captura de pantalla)

Alexis Ayala asegura que la desaparición de comida es parte del juego

Mientras Alexis Ayala intentaba suavizar el momento con un “es parte del juego”, el resto de los habitantes discutía si esa dinámica estaba contemplada en las reglas. “Nos hubieran dicho y ayer hubiéramos hecho un banquete”, insistió Abelito, con un tono que dejaba claro que no hablaba en broma.

Entre comentarios cruzados, Ninel Conde trató de justificar la confusión: “Con razón estaba tranquilo, pensé que ya sabía”.

Sin embargo, el reclamo central seguía intacto: la comida no era un premio ni un regalo de producción, era parte del presupuesto semanal ganado por los concursantes.

La conversación derivó en un inventario improvisado: 12 latas de atún intactas, arroz, frijoles y tortillas, pero cero carne. Hubo quienes propusieron “robo hormiga” para proteger lo que quedara. Otros, más resignados, plantearon abandonar cualquier intento de racionar. “Ya no hay que racionar, mejor nos acabamos todo, porque si lo guardamos nos lo van a quitar”, resumió uno de los participantes.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En medio del caos, surgieron bromas nerviosas sobre guardar comida bajo la cama o esconder ingredientes clave. Pero el fondo del malestar era evidente: la desaparición de alimentos esenciales tocó un punto sensible en la convivencia, y para Abelito fue una línea que no se debía cruzar.

Lo que hasta ahora había sido un concurso lleno de música, risas y camaradería, dejó ver un anticipo del conflicto que puede generar el hambre en un encierro televisado. Y si algo quedó claro después de este episodio, es que la próxima vez que se abra un congelador vacío, la tensión no tardará en explotar.

Abelito y Aldo de Nigris, los culpables de la desaparición de la comida

Ante esta situación fanáticos aplauden la broma que hicieron Abelito y Aldo de Nigris de desaparecer la comida, quienes aprovecharon la madrugada para guardar la comida en otro refrigerador a las afueras del vestidor.

  • “Amo a ese dúo Abelito y Aldito. Mar apoyándolos”.
  • “Ahora sí están actuando muy bien Aldo y Abelito”.
  • “Ese Abelito actuando como si no supiera nada que él y Aldo escondieron la carne”.
  • “Me encanta ese par”.
  • “Abelito todo sorprendido yo ya me hubiera reído”.
  • “Mariana la más molesta ‘hubiéramos tragado’.
  • “Todos lanzando madres contra la producción”.
  • “Estoy risa y risa no puedo con Abelito, no hace caras, nadie nota que fueron él y Aldo quienes escondieron la comida”.
(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

