Marilyn Manson en la FENAPO 2025, San Luis Potosí: los mejores memes de su visita en México

Marilyn Manson degustando antojitos mexicanos durante su visita a la feria de San Luis Potosí, en un ambiente lleno de sabor y tradición – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marilyn Manson ya pisa suelo potosino. El ícono del metal industrial arribó este fin de semana al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, marcando el inicio de la expectativa por su presentación de esta noche en la Feria Nacional Potosina (FENAPO 2025).

Pero antes de que las luces del Teatro del Pueblo se enciendan, internet ya lo ha convertido en protagonista… a punta de memes.

El cantante se presentará esta noche en SLP. Crédito: redes sociales

Los memes de Marilyn Manson en México

En redes sociales, el ingenio local no se hizo esperar. Una de las imágenes más compartidas compara el rostro del músico con el del periodista Joaquín López-Dóriga: “Más se van a asustar las doñitas de SLP cuando vean que Marilyn Manson es López Dóriga”, ironiza el texto.

Los memes no se han hecho esperar - Foto: redes sociales

Otro meme revive la polémica previa a su visita: “Marilyn Manson viendo que unos mochos juntaron firmas para que no se presentara en SLP”, en referencia a un grupo de opositores que incluso organizó protestas para frenar el concierto.

Los memes no se han hecho esperar - Foto: redes sociales

Los memes no se han hecho esperar - Foto: redes sociales

La inteligencia artificial también ha jugado un papel clave en esta oleada humorística. Usuarios han recreado escenas imposibles: Manson en una feria desierta, recorriendo puestos de antojitos bajo guirnaldas de papel picado, degustando tamales y arroz en una fonda o mordiéndole un taco con una quesadilla en la mano.

Incluso hay imágenes del cantante en un carrusel, con su habitual vestimenta negra, como si el terror gótico se hubiera colado en un domingo familiar.

Así llegó Marilyn Manson

El momento de su llegada fue captado en un video que rápidamente se viralizó. Publicado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el clip muestra al músico caminando junto a su equipo y personal de seguridad.

Vestido de negro, con su inconfundible presencia, Manson avanzó por la terminal mientras el mandatario, aunque ausente físicamente, le daba la bienvenida desde sus redes: “¿Adivinen quién ya llegó a tierras potosinas? ¡Marilyn Manson! ¿Quién ya listo para verlo?”.

La confirmación del gobernador disipó cualquier duda sobre la realización del evento, luego de varios días de rumores sobre una posible cancelación. El show se mantiene para este 10 de agosto en el Teatro del Pueblo, con acceso gratuito y un aforo máximo de 100 mil personas, siguiendo la logística de la feria.

La FENAPO, acostumbrada a recibir figuras nacionales e internacionales, encuentra en Marilyn Manson uno de los nombres más comentados de su edición 2025. La polémica, los memes y la expectación han colocado su presentación como uno de los puntos culminantes del programa.

(CUARTOSCURO)

Esposa de Marilyn Manson lo acompaña

En esta visita, el cantante no ha estado solo. Lo acompaña su esposa, la fotógrafa Lindsay Usich, quien acumula más de 731 mil seguidores en Instagram. Incluso, algunos asistentes a la Huasteca Potosina aseguran haberlo visto disfrutando de sus paisajes antes de la gran noche.

El cantante se encuentra en San Luis Potosí - Foto: redes sociales

Mientras tanto, el humor digital sigue sumando imágenes y frases que mezclan la estética oscura de Manson con la tradición y la picardía potosina. Una fusión improbable que, por lo visto, ha conquistado a internet mucho antes de que el primer acorde retumbe esta noche en San Luis Potosí.

