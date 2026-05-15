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Euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,16 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,26% respecto al precio de cierre anterior de 20,11 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,45%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,44%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del 3,86% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,12%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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