México

Ninel Conde luce bikini de impacto en el jacuzzi de La Casa de los Famosos México 3 junto a Dalílah Polanco

La cantante y actriz acaparó miradas al compartir momentos relajados en el jacuzzi junto a la comediante, generando furor entre los seguidores del popular reality mexicano

Por Armando Pereda

La cantante disfrutó de un
La cantante disfrutó de un momento relajante junto a su amiga - Foto: lacasafamososmx

En una de las escenas más comentadas de La Casa de los Famosos México 3, Ninel Conde se robó la atención al ingresar al jacuzzi luciendo un bikini que dejó poco a la imaginación.

La llamada Bombón Asesino apareció en la suite con una bata que fue deslizando lentamente, revelando hombros, cintura y una silueta que parecía diseñada para la cámara.

La escena comenzó con Dalílah Polanco ya dentro del área del jacuzzi, envuelta en una conversación relajada. Ninel llegó “como quien no quiere la cosa”, pero con cada paso midió su entrada como si supiera que todos los ojos, tanto dentro como fuera de la casa, estarían sobre ella. Al dejar caer la bata, el agua dejó de ser la protagonista.

La actriz es la líder
La actriz es la líder de la semana - Foto: lacasafamososmx

Entre glamour y risas

Lo que inició como un momento de pura sensualidad se transformó en una secuencia digna de comedia involuntaria. Un descuido con la bata mojada, un traje de baño ajustado y comentarios sobre la temperatura del agua marcaron el tono de la conversación. “Ay, está caliente… pensé que iba a estar fría”, soltó Ninel, mientras buscaba su lugar para acomodarse en el espacio reducido.

Dalílah, por su parte, alternaba entre bromas y quejas por el calor, asegurando que sentía que se quemaba. Las dos, entre carcajadas, compartieron anécdotas que pasaron de los problemas del día a día, a experiencias con mascotas, en especial con bulldogs franceses, esos perros “amorosos, pero destructivos” que, según ellas, pueden poner a prueba la paciencia de cualquiera.

La actriz y cantante es la líder de la semana. Crédito: La Casa de los Famosos México

Un momento que rompió el guion

Lo más memorable fue la naturalidad con la que ambas pasaron de un instante de seducción televisiva a una plática sin filtros. Entre referencias a productos de baño, bromas sobre “burbujas misteriosas” en el agua y confesiones sobre la vida fuera del reality, las dos actrices mostraron un lado que pocas veces se ve en pantalla: el de mujeres que pueden reírse de sí mismas mientras el público las observa.

Ninel, consciente del impacto visual que genera, jugó con la cámara, acomodó su bikini y dejó que el agua hiciera lo suyo. Dalílah aportó la chispa cómica con comentarios irónicos y observaciones espontáneas, convirtiendo lo que podría haber sido una simple imagen estética en una escena viral por su autenticidad.

Las actrices disfrutaron de este
Las actrices disfrutaron de este momento - Foto: lacasafamososmx

El jacuzzi como escenario

El set improvisado del jacuzzi se convirtió en un espacio donde la narrativa del reality se tomó un respiro del drama habitual. Entre el vapor, el aroma a eucalipto y las risas, se dibujó una postal diferente: dos figuras del espectáculo que, lejos de las luces y el maquillaje, dejaron ver su convivencia real.

El público, mientras tanto, reaccionó en redes con una mezcla de admiración por la presencia de Ninel y complicidad con el humor de Dalílah. Y es que no todos los días se ve a la Bombón Asesino combinar elegancia y picardía con un toque de comedia doméstica.

