La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 10 de agosto: qué pasa la mañana de hoy, previo a la segunda gala de eliminación

La noche de este domingo se conocerá quién será el segundo eliminado de la tercera temporada de este reality show, entre Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala o Adrián Di Monte

Por Armando Pereda

Hoy saldrá el segundo eliminado
Hoy saldrá el segundo eliminado de este reality show - Foto: lacasafamososmx

La noche de este domingo se llevará a cabo la segunda gala de eliminación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde el público conocerá quién abandonará definitivamente el encierro.

Los cuatro nominados son Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala y Adrián Di Monte, quienes se encuentran en riesgo de quedar fuera de este reality show de Televisa.

Por su parte, Dalílah Polanco se libró de la placa de nominados el pasado viernes, gracias a que ganó la prueba que le otorgó ese privilegio.

Dalilah Polanco fue frontal con Adrián Di Monte al expresarle por qué creía que debía ser el eliminado de LCDLFMX Crédito: @NachoConO, X
14:17 hsHoy

Dalílah Polanco prepara el desayuno

  • “Estas sí son migas con huevos, vamos a hacer rendir hasta el último pedacito de todo”.
Fans de la actriz manifestaron
Fans de la actriz manifestaron su desacuerdo con la producción de La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos
14:06 hsHoy

Dalílah Polanco se despierta temprano

Dalílah Polanco se despertó temprano y descansó un rato mientras que el resto de los participantes seguían dormidos. Para aprovechar el tiempo empezó a cocinar el desayuno.

“Vamos a picar chiles porque hay un chingo, antes de que salgan las comandantas a dar órdenes o la gente opinadora, Jefa. Que tengan un día excelente y sonrían cada vez que respiren, la casa es mía, qué emoción”.

14:05 hsHoy

14:04 hsHoy

14:04 hsHoy

14:03 hsHoy

