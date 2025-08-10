La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 10 de agosto: qué pasa la mañana de hoy, previo a la segunda gala de eliminación

Hoy saldrá el segundo eliminado de este reality show - Foto: lacasafamososmx

La noche de este domingo se llevará a cabo la segunda gala de eliminación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde el público conocerá quién abandonará definitivamente el encierro.

Los cuatro nominados son Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala y Adrián Di Monte, quienes se encuentran en riesgo de quedar fuera de este reality show de Televisa.

Por su parte, Dalílah Polanco se libró de la placa de nominados el pasado viernes, gracias a que ganó la prueba que le otorgó ese privilegio.