La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 10 de agosto: qué pasa la mañana de hoy, previo a la segunda gala de eliminación
La noche de este domingo se conocerá quién será el segundo eliminado de la tercera temporada de este reality show, entre Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala o Adrián Di Monte
Por Armando Pereda
10 Ago, 2025 10:01 a.m. EST
Hoy saldrá el segundo eliminado de este reality show - Foto: lacasafamososmx
La noche de este domingo se llevará a cabo la segunda gala de eliminación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde el público conocerá quién abandonará definitivamente el encierro.
Por su parte, Dalílah Polanco se libró de la placa de nominados el pasado viernes, gracias a que ganó la prueba que le otorgó ese privilegio.
Dalilah Polanco fue frontal con Adrián Di Monte al expresarle por qué creía que debía ser el eliminado de LCDLFMX
14:17 hsHoy
Dalílah Polanco prepara el desayuno
“Estas sí son migas con huevos, vamos a hacer rendir hasta el último pedacito de todo”.
14:06 hsHoy
Dalílah Polanco se despierta temprano
Dalílah Polanco se despertó temprano y descansó un rato mientras que el resto de los participantes seguían dormidos. Para aprovechar el tiempo empezó a cocinar el desayuno.
“Vamos a picar chiles porque hay un chingo, antes de que salgan las comandantas a dar órdenes o la gente opinadora, Jefa. Que tengan un día excelente y sonrían cada vez que respiren, la casa es mía, qué emoción”.
El actor cubano reveló a INFOBAE MÉXICO cómo se alista para este reality show de encierro que dará inicio el próximo 27 de julio por Las Estrellas; explicó que no le preocupa el juicio en redes sociales
Adrián Di Monte ya sabe lo que es ser señalado en redes, funado por historias que dice han sido mal contadas y malinterpretado por cosas que no dijo. Por eso, cuando habla de su entrada a La Casa de los Famosos México 3, lo dice sin rodeos: “Ya me funaron una vez, el miedo se acabó”.
En entrevista con INFOBAE MÉXICO el actor sorprendió al revelar qué planes tiene para el dinero en caso de salir triunfador en este reality show de Televisa, que está por empezar transmisiones a finales del mes
Cada vez falta menos para que arranque la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y el actor Alexis Ayala reveló en entrevista con INFOBAE MÉXICO que ya sabe en que ganará el dinero que esté en juego, en caso de que llegue a ganar.
El actor explicó a INFOBAE MÉXICO cómo se prepara para el encierro de este reality show que está por empezar en Las Estrellas
Alexis Ayala está listo para mostrarse tal como es. Sin personajes, sin ficción y sin máscaras. El actor participará en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y asegura que esta será una experiencia totalmente nueva para él.
En entrevista con INFOBAE MÉXICO la actriz compartió su emoción y expectativas antes de entrar al popular reality show, donde convivirá con otras celebridades y mostrará una faceta diferente ante el público mexicano
Mar Contreras está lista para vivir una de las experiencias más intensas de su carrera: entrar a La Casa de los Famosos México 3, que arranca el 27 de julio por Las Estrellas. Pero no lo hace solo por fama o exposición, sino para mostrarse tal y como es.