Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 15 de mayo

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.
Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en el Valle de México.
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Tras conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.
Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.
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Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 15 de mayo.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno capitalino aseguró que la calidad del aire es “Mala” este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 8, esto significa que "necesita protección extra" frente a los rayos del sol.
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Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:
Es necesaria la protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel.
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Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.
Siempre aplica un protector solar con FPS 30+.
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Trata de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores.
Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
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Tlalpan (AJM): Mala
Benito Juárez (BJU): Mala
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Azcapotzalco (CAM): Mala
Coyoacán (CCA): Mala
Cuajimalpa (CUA): Mala
Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento
Iztacalco (IZT): Mala
Venustiano Carranza (MER): Sin datos o en mantenimiento
Miguel Hidalgo (MGH): Mala
Álvaro Obregón (PED): Mala
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Mala
Tláhuac (TAH): Mala
Coyoacán (UAX): Mala
Iztapalapa (UIZ): Mala
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Mala
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Mala
Naucalpan (FAC): Mala
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Mala
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Mala
Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
Ecatepec (SAG): Mala
Tlalnepantla (TLA): Mala
Tultitlán (TLI): Mala
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Mala
Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.
CDMX y la contaminación atmosférica
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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