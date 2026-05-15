México

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 15 de mayo

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

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La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en el Valle de México.

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Tras conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

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Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 15 de mayo.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno capitalino aseguró que la calidad del aire es “Mala” este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 8, esto significa que "necesita protección extra" frente a los rayos del sol.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Es necesaria la protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Siempre aplica un protector solar con FPS 30+.

Trata de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Mala

Azcapotzalco (CAM): Mala

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento

Iztacalco (IZT): Mala

Venustiano Carranza (MER): Sin datos o en mantenimiento

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Mala

Tláhuac (TAH): Mala

Coyoacán (UAX): Mala

Iztapalapa (UIZ): Mala

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Mala

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Mala

Naucalpan (FAC): Mala

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Mala

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Mala

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Mala

Tlalnepantla (TLA): Mala

Tultitlán (TLI): Mala

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Mala

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)
El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

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